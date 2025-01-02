ГУР отримали новітній дрон-невидимку Hazard (фото, відео)

Воїни ГУР отримали комплекс дронів від американських партнерів

Новий рік – нові можливості для оборони України. Американська благодійна організація "Help Heroes of Ukraine" передала воїнам Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України унікальний безпілотний авіаційний комплекс Hazard та позашляховик HMMWV.

Система Hazard розробки "War Hawk" складається з десяти дронів-камікадзе, пускового обладнання та пульта управління. Це комплекс дозволяє ефективно розгортати та працювати в різних бойових сценаріях. Найголовніша перевага — "невидимість" для сенсорів.

Дрон-камікадзе комплексу Hazard

Передача комплексу та позашляховика

Дрони виготовлені з композитних матеріалів, що робить їх майже невидимими для систем електронної боротьби противника. Їх безшумна робота ще більше покращує їхню скритність, тому їх важко виявити під час місій, особливо в тилу армії РФ.

Безпілотники здатні долати великі відстані та можуть оснащуватися бойовими частинами різної потужності залежно від цілей. Головне призначення дронів комплексу "Hazard" — знищення важливих наземних об’єктів ворога.

Раніше "Телеграф" розповідав про перше в історії світових воєн знищення морським дроном гелікоптера за допомогою ракет. Це була операція ГУР.