Живуть на околиці міста у панельному будинку: як виглядає дім батьків Сирського у Росії (фото)

Батьки генерала не дають коментарі медіа

Олександр Сирський вже майже рік є Головнокомандувачем Збройних Сил України. Він відзначився виведенням українських військових з оточення у Дебальцевому у 2014-2016 роках, командуванням у битвах за Київ, Бахмут та Слобожанському контрнаступі.

"Телеграф" покаже, де живуть батьки Головнокомандувача ЗСУ і що відомо про них.

Батьки Олександра Сирського — де живуть

Майбутній генерал народився у селі Новинки Володимирської області у Росії, де й його живуть батьки, Людмила та Станіслав Сирські. Неподалік села, у військовому гарнізоні "Костерево-1", служив батько Олександра Сирського — Станіслав. Він був професійним військовим у радянській армії.

Під час СРСР у воєнному містечку проходили офіцерські курси ракетних військ ППО. Готували окупантів у цьому місці й після розпаду СРСР й до 2007 року. Зараз вважається, що "Костерево-1" більше не є воєнним місцем, хоча зараз там можна побачити воєнні автомобілі та чоловіків у пікселі. До речі, школу, у якій навчався Сирський, назвали іменем одного з окупантів, якого вбили ще на початку вторгнення Росії в Україну.

Скриншот з відео "Радіо Свобода"

Скриншот з відео "Радіо Свобода"

Відомо, що батьки, яким вже понад 80 років, і брат Головнокомандувача Збройних Сил України — Олег — живуть у віддаленому районі Володимира. Це звичайний панельний будинок, зведений за часів Радянського Союзу. Брат Сирського зараз працює охоронцем у супермаркеті, а батьки перебувають на пенсії.

Сусіди батьків Сирського позитивно відгукнулися про них. Один з них відповів, що Станіслав Сирський — "чудова людина" і "підполковник російської армії", а також додав, що "задовбали вже старих".

На місці, де колись був розташований дім бабусі Сирського, зараз живуть інші люди. Вони відмовилися відповідати на питання журналістів, що думають про Сирських. Росіяни сказали, що вони "просто живуть" і "ведуть своє господарство".

Скриншот з відео "Радіо Свобода"

Скриншот з відео "Радіо Свобода"

У мережі пишуть, що до повномасштабного вторгнення батьки Сирського поширювали в соцмережах "патріотичні" дописи. Також їх можна було побачити на акціях "Безсмертного полку". Рідні генерала намагалися приховати, що є батьками Головнокомандувача ЗСУ, однак згодом це стало відомим. Вони казали, що дізналися з новин про те, що їхній син очолив Збройні Сили України.

Прихильником Росії є і брат Сирського — Олег, який поширює фото з написами про любов до країни-окупантки. Однак ні він, ні його батьки не спілкуються з Сирським.

Фото з мережі

Фото з мережі

У 1980 році родина Сирського перебралась в Україну, де він пішов до середньої школи у Харкові. Тут генерал і збудував успішну військову кар'єру.

Раніше "Телеграф" розповідав про село у Росії, у якому народився Олександр Сирський. Зібрали, що відомо про цей населений пункт.