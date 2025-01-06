Політолог, кандидат політичних наук Олеся Яхно прокоментувала інтерв'ю президента України Володимира Зеленського Лексу Фрідману

По інтервʼю, коротко

1. Зміст. Значна частина інтервʼю (як питань, так і відповідей), і це правильно, була присвячена темі гарантій безпеки. Причому, у правильному значенні — як необхідного компонента між заморозкою війни та рухом до сталого миру. Це дійсно важливо. Для нас. Бо зупинка гарячої війни — це лише старт руху до миру. Але саме від того, якими будуть умови, і чи будуть вони передбачати довгострокове бачення безпеки, залежить можливість досягнення сталого та справедливого миру.

2. Адресат. Ініціатор інтервʼю — Лекс Фрідман — одразу анонсував, що планує записати інтервʼю і з Путіним, а потім знову приїхати до Києва, ставлячи за мету, можливо, допомогти знайти "точки дотику" для можливих майбутніх переговорів у форматі трьох Трамп-Путін-Зеленський. Це частково відчувалось в окремих питаннях. Володимир Зеленський звертався, перш за все, до аудиторії республіканців, намагаючись донести деталі української позиції, акцентувавши, що спочатку має бути зустріч Дональда Трампа з ним. А також, що позиція Європи також має враховуватися. Тобто, говорив про необхідність спільної позиції України та Заходу до моменту будь-яких можливих переговорів з РФ.

Загалом же, це інтервʼю відображає (якщо говорити про американську увагу) слова, які написав у себе Кіт Келог після російської масованої атаки ще в кінці 2024-го на Різдво: "США вивчають дії двох сторін".

Щодо обсценної лексики, то не підтримую її вживання в публічних інтервʼю високопосадовців. Хоча, в українському сегменті соцмереж занадто багато реакції саме на цей елемент з усього інтервʼю.

Джерело: пост Яхно у Facebook