Коли запрацюють реєстри, які ще не відновились після хакерської атаки росіян: нардеп пояснив

Невідомо, чи був витік інформації

На одинадцятий день після найбільшої хакерської атаки росіян в Україні знову запрацювали перші три реєстри. Найближчим часом почне працювати реєстр юридичних осіб. Після цього — реєстри нерухомості, виконавчих проваджень та апостиль. Орієнтовно максимальний термін складе 20 днів.

Про це повідомив народний депутат України Ігор Фріс. Не можливо гарантувати, що витоку інформації під час кібератаки не було, додав він.

"Підсумовуючи сьогоднішнє засідання робочої групи на базі ТСК.

1. Незабаром запустять реєстр юросіб.

2. Нерухомість, виконавче провадження, а з ним боржники, обтяження рухомого — запустять наступним етапом все разом.

3. Апостиль насамкінець.

Період орієнтовний — 7-20 днів. Залежить від проблем з якими стикнуться", – йдеться у публікації.

Що стосується питання витоку інформації, то гарантувати, що його не було – не можливо. За словами нардепа, обʼєм – шалений, тому, швидше за все, його простим інтернет-трафіком навіть за рік не можливо було б скачати.

"Однак можемо бути впевненими, що вся інформація збережена і буде відновлена. Зараз йде перевірка чи не було втручання і закладок", – написав Фріс.

Також він додав, що робота яка ведеться насамперед – це відновлення скомпрометованих засобів. Знесення всього програмного забезпечення і встановлення нового з додатковим захистом.

"Необхідне рішення Кабміну щодо бронювання працівників НАІС (Національних інформаційних систем – ред.)і віднесення підприємства до критичної інфраструктури (нещодавно отримав повістку ключовий адмін)", – йдеться у повідомленні.

Крім того, парламентар зазначив, що НАІС перевипустить Гугл-ідентифікатори для всіх реєстраторів. Але поки нові ідентифікатори будуть робити, старі в цей час будуть працювати. Орієнтовний час, за який заплановано замінити ідентифікатори складає від двох тижнів до місяця.

Нагадаємо, 20 грудня 2024 року у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів; попередньо, відновлення їхньої роботи та даних займе у кращому випадку тижні.