"А батько ні до чого?" В поліції пояснили історію з кинутою в квартирі однорічною дитиною

У поліції говорять, що підозру поки не висунули

Мати, яка залишила свою однорічну дитину замкненою у квартирі у Дніпровському районі — не корінна киянка, і лише якийсь час проживала в столиці. Поліція розшукує як саму дівчину, так і її родичів. Інформація буде з'ясовуватися також про батька малюка.

Про це в ексклюзивному коментарі для видання "Телеграф" повідомив голова пресслужби та речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

За його словами, наразі відкрите кримінальне провадження за статтею 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною), що передбачає до 5 років позбавлення волі. Проте підозру нікому не висунуто — триває розслідування всіх обставин справи.

Врешті-решт, українці в соцмережах вже виразили обурення з приводу того, що інформація подана досить однобічно. Вказується, що дівчина може бути притягнена до кримінальної відповідальності, але питання щодо батька залишаються відкритими.

Як говорить Грищенко, про батька нічого не зазначили, оскільки мова йде не про повноцінну родину, де є батько, мати тощо.

— Ми говоримо про ситуацію, коли виявлено дитину, яка залишилася одна у квартирі. Сусіди підтверджують, що дитина проживала з матір’ю. Зараз це все перевіряється. Першочергово тривають пошуки матері, — каже він.

Однак, враховуючи, що дитині рік, можна припустити, що дівчина народила її близько 15 років. Тому соціальні служби мали б слідкувати за ситуацією.

— Відомо, що дівчина не корінна киянка, а проживає в Києві останнім часом. Можливо це місяць або кілька місяців. Саму дитину здається госпіталізували в Київську міську дитячу клінічну лікарню №1. Коли лікарі забирали, то казали, що дитина у важкому стані. Хлопчик живий, але як зараз себе почуває, особисто я не маю інформації — відзначає голова пресслужби та речник поліції Києва Дмитро Грищенко.

Правоохоронці обіцяють невдовзі надати більше інформації про хід розслідування, а також про подальшу долю малюка.

Нагадаємо, що поліція Києва знайшла однорічну дитину в замкненій квартирі. Подія сталася вночі, коли до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про дитячий плач, який чули з-за дверей. Коли правоохоронці відкрили квартиру, вони побачили дитину в тяжкому стані без дорослих в оселі.