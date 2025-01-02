Здислав і не тільки: які українські імена існують вже століттями

Деякі з них зараз не зустрічаються

Українські етнічні імена — це не тільки Мирослав, Килина чи Ярослав, адже у старовинних творах та літописах є чимало справді давніх імен. Проте наразі їх вже не почути у побуті.

Про це розповів український історик Олександр Алфьоров у своєму відео на YouTube. За його словами, більшість справді етнічних українських імен наразі замінені християнськими.

"Ці імена ми знаходимо у літописах, і вони дуже цікаві. Це не Сонцеслави чи Пресиламудри, як іноді думають. Серед них були такі, як Біловод, Будий, Борислав, Володислав, Мирослав, а також рідкісні імена, наприклад, Внізд, Нездило чи Чарг", — коментує Алфьоров.

Історик каже, що в історичних джерелах зустрічаються імена, які вказують на певні характеристики. Тобто, коли батьки давали дитині те чи інше ім'я вони хотіли дати їй і певну рису. Якщо йдеться про силу та сміливість — це Добриня, Гордята чи Тур. Інші, такі як Желислав, Радислав або Доброслав, відображають прагнення до миру та слави.

Є серед цих імен дуже рідкісні, які навіть в ті часи не часто зустрічались, до прикладу, Дунай, Ольбех чи Здислав. Були імена, які і тяжіли до Бога, до прикладу, Молибог, а Доброгост символізувало гостинність і доброзичливість.

"Попри християнізацію, яка значно вплинула на традиції іменування, частина старовинних імен збереглася й донині. Зараз ще можна зустріти імена Володислав, Мирослав і, рідше, Добриня. Але більшість із них, на жаль, майже зникла з ужитку", — зазначає історик.

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