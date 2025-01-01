Уже у січні 2025 ці особи можуть отримати бронь від мобілізації (повний перелік)

Право на мобілізаційне бронювання мають також приватні підприємства, які за попередній квартал виплатили своїм працівникам середню заробітну плату понад 20 000 гривень

У розпал війни з Росією в Україні триває мобілізація. Всі громадяни України чоловічої статі, які вважаються військовозобов'язаними, можуть піти захищати свою країну. Однак мобілізація в Україні не поширюється на тих, хто має застереження.

"Телеграф" розповів, хто звільнений від мобілізації станом на 1 січня. Нещодавно Кабінет міністрів продовжив термін звільнення від мобілізації на один місяць. Це триватиме до кінця лютого 2025 року. Компанії, які склали іспит на право звільнити своїх працівників від військової служби, можуть зарахувати своїх працівників у резерв на 12 місяців.

Для цього компанії повинні мати річний обсяг податків і зборів, що перевищує 1,5 мільйона євро, а також валютний дохід, еквівалентний кільком мільйонам євро на рік. Крім того, підприємство повинно мати стратегічне значення для економіки і суспільства, регулярно сплачувати єдиний соціальний внесок і не мати боргів перед державою. Мобілізаційне бронювання поширюється також на резидентів і постачальників послуг мобільного зв'язку та інтернету.

Право на мобілізаційне бронювання мають також приватні підприємства, які за попередній квартал виплатили своїм працівникам середню заробітну плату понад 20 000 гривень, справно сплачують податки та не мають заборгованості перед державою. Однак останній пункт стосується всіх підприємств; важливо зазначити, що підприємствам та організаціям, визнаним кризовими до 28 лютого 2025 року, необхідно буде підтвердити цей статус для бронювання працівників.

Громадяни України, які не оновили свої дані, не стали на військовий облік або перебувають у розшуку, не можуть бути включені до переліку осіб, які мають право на бронювання під час мобілізації в Україні.

Працівники державних органів та підприємств, визнаних особливо важливими для економіки, повинні мати заробітну плату не менше 20 000 гривень, щоб мати право на бронювання. Це правило не поширюється лише на працівників бюджетної сфери та державних органів. Мобілізація зарезервована на 100%.

Перелік тих, хто може звільнитися, не дуже великий. Він стосується вищих посадових осіб, керівників організацій на місцевому та регіональному рівні, а також голів місцевих, обласних, сільських та селищних рад. Крім того, право на привілей мають мери, члени національних рад та власники підприємств, які займають важливі посади.

Рядові працівники також мають можливість звільнитися від служби, якщо вони працюють у паливно-енергетичному комплексі зі статусом важливої компанії, працюють у спеціалізованій установі ООН, є технічними працівниками компанії, що надає послуги мобільного зв'язку або Інтернету, або є представниками міжнародної організації. Крім того, інші державні службовці, працівники правоохоронних органів, пожежники та рятувальники можуть претендувати на бронювання, але не більше ніж 50 відсотків від штатної чисельності.

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