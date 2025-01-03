Кто получит отсрочку от мобилизации в январе, есть несколько категорий

Право на это имеют не все

Военное положение и общая мобилизация продлены до 7 февраля 2025 года. Однако некоторые категории украинцев имеют право на отсрочку от призыва.

"Телеграф" разобрался, кого именно не мобилизуют в январе 2025 года. Основания, по которым военнообязанный может получить отсрочку, прописаны в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23).

В частности, отсрочку от мобилизации могут получить:

военнообязанные, имеющие бронирование;

граждане с подтвержденной инвалидностью любой группы;

лица, признанные ВЛК временно непригодными;

граждане, близкие родственники которых (супруга/супруги, родители) имеют инвалидность 1 или 2 группы;

граждане, родственники которых погибли во время АТО или во время военного положения или их признали пропавшими без вести.

Кроме того, отсрочка от мобилизации предоставляется по семейным обстоятельствам тем, кто имеет троих (или более) детей до 18 лет. Также такие граждане не должны иметь задолженности по алиментам, если они обязаны их платить.

Также отсрочка предоставляется педагогам, научным сотрудникам с научной степенью, работающим не менее чем на 3/4 ставки в учебном заведении. Отсрочка от мобилизации предоставляется народным депутатам, судьям Конституционного суда, членам Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей, Счетной палаты и дипломатам.

Отсрочка предоставляется студентам дневной или дуальной формы обучения, получающим первое высшее образование, а также аспирантам и докторантам. Но мобилизации подлежат:

студенты заочной или вечерней формы обучения;

получающие второе высшее образование;

студенты, зачисленные на уровень ниже предыдущего;

студенты, отчисленные за отказ от всеобщей военной подготовки.

С 2025 года аспиранты-контрактники, получающие образование на дневной форме, теряют право на отсрочку. Они также могут быть мобилизованы.

Отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 3-й группы предоставляется только в отдельных случаях. Сюда входят онкология, заболевания психики, церебральный паралич, отсутствие конечностей, стоп, кистей рук, наличие одного парного органа и т.д.

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