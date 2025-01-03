За рік росіяни захопили тисячі квадратних кілометрів у п'яти областях (карта)

Ворог не рахується з втратами

Протягом тривалого часу російська армія має просування по території України. За минулий, 2024 рік, окупанти захопили близько 3 650 квадратних кілометрів нашої землі.

За даними Telegram-каналу "КіберБорошно", найбільші територіальні втрати приходяться на Донецьку та Харківську області. Також просування ворога за рік відбулися у Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Скільки територій захопили росіяни У 2024 році у зоні відповідальності шістьох оперативно-тактичних угруповань (ОТУ):

ОТУ Донецьк — 2 440 кв.км

ОТУ Старобільськ — 479 кв.км

ОТУ Луганськ — 335 кв.км

ОТУ Харків — 211 кв.км

ОТУ Запоріжжя — 97 кв.км

ОТУ Херсон — 95 кв.км

При цьому, у серпні 2024 року Сили оборони України розпочали операцію на території Росії та взяли під контроль 1 100 кв.км території в Курській області. Росіяни продовжують контрнаступ, станом на початок січня під контролем української армії залишається 460 кв.км.

Як повідомляв "Телеграф", за оцінками західних аналітиків, у ЗСУ невигідна позиція на фронті. Українські війська роздрібнюються на окремих ділянках фронту, давні проблеми в управлінні військами стають дедалі актуальнішими. При цьому російська армія утримує ініціативу на полі бою.