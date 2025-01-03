В Украине за год стало вдвое больше желающих уступить России территории ради мира (инфографика)

Категорически против любых территориальных уступок 27%

В Украине возросла доля украинцев, готовых ради достижения мира пойти на территориальные уступки. В то же время, снизилась доля тех, кто категорически против любых уступок.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в декабре 2024 года. Отмечается, что примерно до середины 2024 года украинцы в этом вопросе были более кардинальны, но дальше все изменилось.

"Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем наблюдается рост с 32% до 38% доли тех, кто готов к определенным территориальным уступкам. При этом доля тех, кто категорически против каких-либо уступок, снизилась", — пишут исследователи.

Заметим, что в декабре 2023 только 19% украинцев были готовы пойти на территориальные уступки, то в декабре 2024 этот показатель вырос в два раза до 38%.

Но большинство украинцев, более 51%, по состоянию на декабрь 2024 против любых территориальных уступок (в начале октября было 58%). При этом количество граждан, готовых к этому, растет во всех регионах. Однако так же во всех регионах преобладает количество тех, кто категорически против уступок.

"Среди пессимистов 59% считают, что стоит идти на определенные территориальные уступки, категорически против – 27%. Среди оптимистов ситуация зеркально противоположная – 60% выступают категорически против любых уступок, а 31% в целом готовы к определенным уступкам. Важно при этом обратить внимание на категорию тех, кто имеет противоречивые или неопределенные мнения – они по своим взглядам относительно уступок почти идентичны оптимистам", — подчеркнули в КМИС.

При этом исследователи представили украинцам несколько вариантов завершения войны в Украине, и больше всего поддержали тот, где: "Хотя Украина официально этого не признает, но Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями Запорожской, Херсонской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Украина становится членом НАТО и имеет настоящие гарантии безопасности. Украина становится членом Европейского Союза и получает от Запада все необходимое финансирование для восстановления". Заметим, что это 2-ой пакет в инфографике.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что социологи подсчитали, сколько украинцев готовы и дальше терпеть войну, таковых все меньше.