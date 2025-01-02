Соціологи підрахували, скільки українців готові й далі терпіти війну, таких все менше

Соціологи опитали майже 1 тисячу осіб

В Україні зменшується кількість громадян, які готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. У грудні 2024 року таких було 57%.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Його провели у грудні 2024 року.

У КМІС наголосили, що від початку вторгнення до лютого 2024 року ситуація практично не змінювалися: стабільно близько 71-73% відповідали, що вони готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно (і ще 2-3% говорили про 1 рік). У цей же період про більш короткий власний запас міцності (декілька місяців - пів року) говорили 18-21%.

Водночас між лютим і жовтнем 2024 року соціологи вперше зафіксували зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 63%. Між початком жовтня і груднем 2024 року також спостерігалося незначне, але зниження частки тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно – до 57%.

За даними соціологів, частка тих, хто говорить про більш короткий період (декілька місяців – пів року) змінилася неістотно – 21% у грудні (проти 18% на початку жовтня). Натомість з 12% до 18% стало більше тих, кому "важко сказати", скільки часу вони ще готові терпіти.

"Таким чином, між жовтнем і груднем більшою мірою відбулося не зниження, власне, запасу міцності українців, а відбулося зростання невизначеності (що відображає високу невизначеність через сукупність зовнішніх факторів, як-то вибори в США, і внутрішніх обставин)", – наголосили у КМІС.

Соціологи також зазначають, що якщо між лютим 2024 року і початком жовтня 2024 року зниження запасу міцності простежувалося насамперед на Півдні і (особливо) Сході, то до грудня 2024 року відбулося "вирівнювання" між регіонами. Тож станом на кінець року різниця між регіонами стала значно менш помітною (хоча на Сході лишається трохи менше тих, хто готовий терпіти стільки, скільки буде потрібно, а також вища невизначеність).

"З одного боку, є тенденція, що чим більш заможна у респондента родина, тим вищий запас міцності. З іншого боку, варто підкреслити, що навіть серед респондентів з низьким достатком (які, відповідно, досить уразливі) 51% відповіли, що готові терпіти стільки, скільки буде потрібно", – йдеться в повідомленні.

Серед респондентів із середнім достатком таких 58%, серед респондентів з високим достатком – 70%. На думку соціологів, ці дані показують, що готовність терпіти війну лише частково пов’язана з матеріальними умовами життя і насправді інші фактори більшою мірою впливають на запас міцності.

Дослідження тривало з 2 по 17 грудня 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів опитали 985 респондентів у віці від 18 років, що мешкають на території України, яка підконтрольна уряду України.

Нагадаємо, політичний аналітик Ігар Тишкевич в інтерв’ю "Телеграфу" висловив думку, що війна в Україні може закінчитись у 2025 році. На його думку, ймовірність цього складає 40 відсотків.