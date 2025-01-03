Нога цела: в Полтаве полиция открыла уголовные производства против военнослужащего ТЦК и гражданского

Достоверной информации о состоянии здоровья 33-летнего гражданского у Романа Истомина нет

В четверг, 2 января, в 7:30 на полицейский номер 102 с улицы Гожуловской в Полтаве поступило сразу два вызова. Оба звонивших заявили о том, что они получили травмы во время конфликта.

При выезде на место происшествия оперативники выяснили, что участники инцидента – местный 33-летний житель и 42-летний военнослужащий ТЦК и СП.

Через некоторое время в социальных сетях появилось эмоциональное видео, снятое одним из свидетелей, уже после "горячей фазы" конфликта. место схватки подъехала бригада экстренной медицинской помощи.

Пошел слух, что военный сломал гражданскому ногу.

Женщина, которая была кадром, ругалась матом. Из ее уст звучали обидные слова в адрес ТЦКашников и полицейских, которые, по ее мнению, бранят форму и не хотят воевать.

Бригада экстренной медицинской помощи доставила обоих участников конфликта в первую городскую больницу, где им диагностировали легкие телесные повреждения в виде гематом. Перелом ноги у 33-летнего мужчины не подтвердился.

"По этому факту подразделением дознания, при процессуальном руководстве прокуратуры, открыты два уголовных производства по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины — умышленное легкое телесное повреждение. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия", — говорится в официальном сообщении Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

3 января начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин на брифинге рассказал детали конфликтной ситуации.

По его словам, группа военнослужащих ТЦК подошла к мужчине призывного возраста, чтобы проверить его военно-учетные документы. Тот, отступив несколько шагов назад, с размаху ударил одного из военнослужащих в лицо и повалил на землю. Два других напарника потерпевшего оттащили от него нарушителя и держали его, поскольку тот вел себя очень агрессивно.

— Старший группы оповещения вызвал следственно-оперативную группу. Тем временем стали собираться прохожие. Они, увидев, что военнослужащие держат мужчину в гражданской одежде, принялись совершенно безосновательно их винить. Между тем нападающий рассказывал собравшимся, что он никого не бил, тогда как военные сломали ему ногу, – рассказал Роман Истомин.

У военнослужащего ТЦК медики диагностировали ушиб мягких тканей лица и голени.

Он был мобилизован в ноябре 2022 года, выполнял боевые задания в районе Белогоровки Донецкой области. После 4-х полученных контузий получил заключение ВЛК об ограниченной пригодности и в конце 2023 года был переведен в ТЦК для последующего прохождения службы.

Старший группы оповещения — офицер, добровольно вставший на защиту Украины с первого дня полномасштабной войны, воевал под Авдеевкой. После ранения также был признан ВЛК ограниченно пригодным и переведен для продления службы в ТЦК.

Достоверной информации о состоянии здоровья 33-летнего гражданского Роман Истомин не имеет, но ему точно известно, что через час нападающий вышел из больницы без костылей и вообще без видимых признаков травмы ноги. Перелом ноги это телесное повреждение средней тяжести, а уголовное производство открыто по статье "легкие телесные повреждения". То есть, информация, распространяемая в соцсетях, является ложью.

На военном учете, как выяснилось, мужчина не состоит.

— К сожалению, факты оскорблений военных в воюющей стране фиксируются чуть ли не ежедневно, — резюмировал спикер областного ТЦК и СП., но не преподавать их в соцсетях, а посылать в правоохранительные органы для реагирования.

Роман Истомин сообщил также, что по данному факту Полтавский областной ТЦК и СП подал три обращения: в СБУ, Государственное бюро расследований и Специализированную прокуратуру в сфере обороны относительно нападения на военного и по распространению ложной информации, которая препятствует законной деятельности ВСУ.

Ранее "Телеграф" писал, что в Сумах 1 января похоронили 40-летнего мужчину, погибшего 29 декабря 2024 года после визита в областной ТЦК и СП. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма.