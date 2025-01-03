Український музикант закликав вбивати співробітників ТЦК – вибачення йому не допомогли (відео)

Хлопець вибачився, але йому мало хто повірив

Молодий український гітарист та учасник рок-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак на своїй сторінці в Instagram раптово почав закликати вбивати співробітників ТЦК. Його сторіс одразу викликали шквал нерозуміння та критики.

Під тиском громадськості музикант вибачився, але гурт розірвав з ним контракт, а користувачі соцмереж захейтіли хлопця. "Телеграф" розібрався у подробицях гучного скандалу.

У чому суть конфлікту

Гітарист рок-гурту Burned Time Machine Мирослав Щербак почав публікувати на своїй сторінці в Instagram безліч сторіс із провокаційним змістом. Він супроводжував короткі відео такими написами: "Смерть ТЦК", "ТЦК має бути вбито", "Ви самі знаєте, що буде, коли ми їх (ТЦК) знищимо" і таке інше.

Відповідні скріншот опублікували журналісти сайту "OBOZ.UA".

Після цього українці почали засипати музиканта негативними коментарями. Під тиском громадськості Щербак записав відео з вибаченнями і заявив, що він "зробив помилку" та "висловив деструктивні думки". Він також додав, що все це було зроблено через "страх".

Коментарі до відео хлопець завбачливо закрив.

Увага: у відео є ненормативна лексика.

Однак це не допомогло хлопцю і гурт Burned Time Machine, гітаристом якого він був, розірвала з ним контракт. Також на сторінці колективу з’явився допис про те, що вони "не підтримують висловлювання Мирослава".

При цьому в повідомленні зазначено, що "кожний робить помилки" і "люди заслуговують на другий шанс".

Нагадаємо, у київському метрополітені люди звернули увагу на сумнівний рекламний банер із ведучою Оленою Кравець, яка від імені військовослужбовиці розповідає про проблеми некомфортної спідньої білизни, яка, нібито, заважає їй виконувати бойові завдання на фронті. Деяких українців обурив такий "крінжовий" підхід до цієї теми і люди назвали це "неповагою" стосовно жінок-військових.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що українська співачка Sowa влаштувала у Львові дивний перформанс, під час якого дівчата, переодягнені у співробітниць ТЦК, зупиняли на вулиці чоловіків і просили їх пред’явити документи. Українцям не сподобався "пранк із ТЦК" і співачку почали жорстко критикувати у соцмережах. Її назвали "ненормальною" та звинуватили у спекуляціях на темі війни.