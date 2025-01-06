Україна невдовзі має отримати західні винищувачі: про які літаки йдеться (фото, відео)

За деякими версіями — літаки вже в Україні

Постачання Україні літаків Mirage 2000-5F Франція офіційно підтвердила в червні. Їх мали надати у першому кварталі цього року. Йшлося про шість винищувачів. Вони стали б другими західним літаком такого типу після американського F-16.

Орієнтовно французькі літаки мають прибути до кінця квітня 2025 року. Однак авіаційний портал Avions Legendaires говорить, що начебто "перші три екземпляри будуть доставлені до 20 січня 2025 року". Деякі джерела взагалі стверджують, що літаки вже в Україні та виконують тренувальні польоти. Також авіапортал нагадує, що літаки будуть модифіковані, щоб нести SCALP-EG та Storm Shadow.

Французькі Mirage 2000-5

Технічні характеристики Mirage 2000-5F

Розмах крил: 9,13 метра

Довжина: 14,36 метра

Висота: 5,30 м

Вага порожнього: 7257 кг

Максимальна злітна маса: 9525 кг

Максимальна швидкість: 2340 км/год

Стеля обслуговування: 16 764 метри

Запас ходу: 1770 км

Літак оснащено вдосконаленою авіаційною електронікою з багатофункціональними дисплеями та радіолокаційною системою Thales RDY, здатною одночасно відстежувати кілька цілей. Дальність виявлення типової цілі — 130 км, може одночасно супроводжувати вісім, по чотирьох стріляючи. Гарно "бачить" цілі на землі.

Встановлене озброєння, яке можна використовувати з Mirage 2000-5F

Ракети MICA (як з інфрачервоним, так і з активним радіолокаційним наведенням) — заявлена дальність до 80 км

Крилата ракета SCALP

Протирадіолокаційні ракети AS37 Armat з дальністю польоту до 120 км

Окрім цього в літака є керовані та некеровані бомби та дві 30-мм гармати.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську ракету "Трембіта". Її розробили інженери на волонтерських засадах, закінчити та пустити в серійне виробництво мають протягом року.