Украина вскоре должна получить западные истребители: о каких самолетах идет речь (фото, видео)

По некоторым версиям — самолеты уже в Украине

Снабжение Украины самолетов Mirage 2000-5F Франция официально подтвердила в июне. Их должны были предоставить в первом квартале этого года. Речь шла о шести истребителях. Они стали бы вторым западным самолетом такого типа после американского F-16.

Примерно французские самолеты должны прибыть до конца апреля 2025 года. Однако авиационный портал Avions Legendaires говорит, что якобы "первые три экземпляра будут доставлены до 20 января 2025 года". Некоторые источники утверждают, что самолеты уже в Украине и выполняют тренировочные полеты. Также авиапортал напоминает, что самолеты будут модифицированы, чтобы нести SCALP-EG и Storm Shadow.

Французский Mirage 2000-5

Технические характеристики Mirage 2000-5F

Размах крыльев: 9,13 метра

Длина: 14,36 метра

Высота: 5,30 м

Вес пустого: 7257 кг

Максимальная взлетная масса: 9525 кг

Максимальная скорость: 2340 км/ч

Потолок обслуживания: 16 764 метра

Запас хода: 1770 км

Самолет оснащен усовершенствованной авиационной электроникой с многофункциональными дисплеями и системой радиолокационной Thales RDY, способной одновременно отслеживать несколько целей. Дальность обнаружения типичной цели – 130 км, может одновременно сопровождать восемь, по четыре стреляя. Хорошо "видит" цели на земле.

Установленное вооружение, которое можно использовать с Mirage 2000-5F

Ракеты MICA (как с инфракрасной, так и активной радиолокационной наводкой) — заявленная дальность до 80 км.

Крылатая ракета SCALP

Противорадиолокационные ракеты AS37 Armat с дальностью полета до 120 км.

Кроме этого у самолета есть управляемые и неуправляемые бомбы и две 30-мм пушки.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской ракете "Трембита". Ее разработали инженеры на волонтерских началах, закончить и пустить в серийное производство в течение года.