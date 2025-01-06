Воював із 2014 року, був серед "кіборгів" і потрапляв у гучний скандал: чим відомий екс-комбриг Анатолій Козел

Він критикував підготовку новобранців та розповів про українські втрати

Серед найвпливовіших українських військових до списку потрапив командир 3-го батальйону 46-ї аеромобільної бригади Анатолій Козел. Він у 2023 році дав скандальне інтерв'ю.

"Телеграф" розповідає, що про нього відомо. Чи є в нього нагороди та які були скандали.

Ким працював

Анатолій Козел з позивним "Купол" має військове звання підполковника.

До 2019 року був заступником командира з повітряно-десантної підготовки 2-го десантно-штурмового батальйону 95 ОДШБр.

У 2022 році створив та очолив 3-й батальйон 46-ї аеромобільної бригади.

З березня до вересня 2024 р. був командиром 53-ї механізованої бригади.

Від початку російського вторгнення на Донбасі у 2014 році брав активну участь у боях у найгарячіших ділянках фронту, зокрема біля Слов’янська, Пісків, а також був серед "кіборгів", які тримали оборону Донецького аеропорту.

Чим відзначився

У той час став відомий тим, що умів прокладати безпечні маршрути через найнебезпечніші ділянки й провів без людських втрат майже дві сотні конвоїв, деякі з них через тил противника.

Із початком повномасштабної війни створив і очолив 3-й батальйон 46-ї аеромобільної бригади, який ефективно проявив себе в боях з ворогом, зокрема за Соледар. Він також брав участь у звільненні Київської області.

Критикував підготовку новобранців та розповів про українські втрати

У березні 2023-го Козел дав резонансне інтерв'ю авторитетному американському виданню The Washington Post, в якому розкритикував якість підготовки українських новобранців та поскаржився на високі втрати на фронті. Після цього між ним та командуванням Десантно-штурмових військ ЗСУ виник конфлікт. Представники командування ДШВ заявили, що Козел не мав дозволу на спілкування з медіа. У результаті, за даними ЗМІ, після резонансних заяв комбата командувач ДШВ Максим Миргородський перевів його на нижчу посаду — заступником командира батальйону навчального центру. У відповідь на це Козел написав рапорт на звільнення та заявив про готовність служити в інших військах і продовжувати воювати. "Купол" розповів про стосунки із командуванням ДШВ після резонансного інтерв’ю

Нагороди

Підполковника Козел нагороджений орденом Богдана Хмельницького III та II ступенів.

Інші заяви Анатолія Козла

Нагадаємо, що днями він дав інтерв’ю UkrainianWitness. Анатолій Козел розповів, які проблеми є в ЗСУ. За його словами, ситуація на полі набагато складніша, ніж заведено вважати.

"У нас тотальний обман на всіх рівнях йде, починаючи з самого низу і до самого верху, тобто вже верховний головнокомандувач отримує перекручену до 100% інформацію", — говорить він.

Окрім цього, він вважає, що приблизно 30% оборони фронту це незахищені ділянки, через які росіяни можуть просочуватися в тили. За його словами, виправити ситуацію можна лише повною зміною системи оборони та переходом до маневрової оборони.

Козел також критично оцінив дії керівної верхівки української армії. На його думку, "відсутність адекватного командування" демотивує солдатів.

Також він не оминув тему мобілізації в Україні. Козел негативно оцінює рішення зняти всіх досвідчених військкомів та замінити їх на нових людей. Він зазначає, що нові військкоми не мали досвіду у цій галузі, що призвело до зриву мобілізації.

За його словами, зараз треба готувати нові напрямки до оборони, інакше противник може швидкими темпами просунутися на сотні кілометрів. Однак він зазначив, що війну ще не програно, а шанси на перемогу ще є.

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