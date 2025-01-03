Передав Путіну ракети, якими тепер атакують Україну: що відомо про експрем’єра Пустовойтенка

Колись прем’єр-міністр України Пустовойтенко віддав Росії ракети в обмін на списання боргів за газ

Валерій Пустовойтенко — колишній народний депутат та прем’єр-міністр України, який був при владі наприкінці 90-х та на початку 2000-х. Свого часу саме він підписав документ, яким передав до рук Путіна ракети, якими тепер бомбардують українські міста.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка та про фатальну угоду з Путіним, яку він підписав у 1999 році.

Валерій Пустовойтенко — що про нього відомо

Валерій Пустовойтенко – колишній прем’єр-міністр України, народний депутат кількох скликань Верховної Ради, міністр Кабінету міністрів. Він народився 23 лютого 1947 року у Миколаївській області у родині колгоспників. Нині йому 77 років. Навчався в Одеському політехнічному та Дніпропетровському інженерно-будівельному інституті. Доктор технічних наук.

Валерій Пустовойтенко. Фото: Getty Images

Свою політичну кар’єру Валерій Пустовойтенко розпочав 1990 року, коли вперше став народним депутатом України. У липні 1997 року Пустовойтенко очолив український уряд. На цій посаді він активно співпрацював із Верховною Радою, подаючи на розгляд важливі законопроекти, необхідні для життєдіяльності країни. Завдяки цьому йому вдалося наповнити державний бюджет та контролювати цінову ситуацію в Україні. Пізніше це допомогло розвитку української харчової промисловості та сприяло збільшенню частки на ринку малого бізнесу. Збільшився експорт товарів та послуг.

Валерій Пустовойтенко. Фото: Getty Images

Після другої інавгурації Леоніда Кучми Валерій Пустовойтенко у листопаді 1999 року був змушений скласти повноваження прем’єр-міністра. Після цього його політична кар’єра не закінчилася – він був народним депутатом, обіймав різні посади у міністерствах та був радником президента Януковича.

Скандальна угода про ракети

На посаді прем’єр-міністра України Валерій Пустовойтенко підписав неоднозначну угоду з Путіним, яка на той момент видавалася вірною, а тепер українці пожинають плоди цього документа. Йдеться про угоду, якою Пустовойтенко передав до рук Путіна 575 крилатих ракет Х-55 разом із 11 важкими бомбардувальниками.

Пустовойтенко та Путін. Фото: Уніан

Журналісти "Схем" навіть розшукали у державному архіві цю угоду. Вона було підписана у Ялті у жовтні 1999 року. Її підписали два прем’єр-міністри України та Росії — Валерій Пустовойтенко та Володимир Путін. В обмін на ці ракети та бомбардувальники Росія скасувала частину боргу України за газ. Тепер під час повномасштабної війни цими ракетами Х-55 Росія атакує українські міста.

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