Сім дітей від різних жінок: що відомо про нащадків Дмитра Гордона і де перебувають його повнолітні сини

Телеведучий був одружений тричі

Відомий український інтерв’юер та телеведучий Дмитро Гордон є батьком семи дітей від трьох жінок. Вони проживають у різних країнах, а повнолітні сини журналіста перебувають за кордоном, а один із них має громадянство іншої держави.

Дмитро Гордон був одружений тричі і від кожного шлюбу він має дітей. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про нащадків.

Що відомо про дітей Дмитра Гордона

Ростислав Гордон

Найстарший син Дмитра народився у 1992 році. Його звати Ростислав і він отримав освіту в Київському інституті міжнародних відносин, після чого переїхав до США. Захоплюється фотографією і працює у творчій сфері. Живе у Нью-Йорку, де займається розвитком власних проєктів. Первісток Дмитра Гордона народився від жінки, на ім’я Наталія.

Дмитро Гордон-молодший

Другий син журналіста від першого шлюбу зі Златою Емельяненко також мешкає у США. Дмитро здобув музичну освіту в престижному Berklee College of Music у Бостоні. Він є композитором та музикантом, активно працює у сфері музичного продюсування. Його роботи мають популярність серед молодої аудиторії.

Єлизавета Гордон

Донька Дмитра від другого шлюбу з Оленою Сербіною Єлизавета проживає в Україні, де будує власне життя. Вона підтримує тісний зв’язок із батьком і його родиною. Детальна інформація про її діяльність не розголошується.

Лев Гордон

Третій син журналіста наразі мешкає в одній із європейських країн. Інформація про його діяльність залишається приватною, але відомо, що Лев цікавиться технологіями та творчими проєктами. Він також народився у другому шлюбі інтерв’юера.

Санта Гордон

Перша донька Дмитра від третього шлюбу з журналісткою Олесею Бацман. Санта живе разом із батьками в Києві. Вона цікавиться мистецтвом і навчанням, активно бере участь у родинних заходах.

Аліса Гордон

Аліса, друга донька від третього шлюбу, народилася у Бостоні у 2016 році. Вона також проживає в Києві. Дівчинка навчається у школі, займається спортом і балетом. Аліса тричі давала інтерв’ю батькові.

Ліана Гордон

Наймолодша донька Дмитра Гордона народилася у 2019 році. Батьки інколи діляться знімками маленької Ліани, але не розповідають подробиць її життя.

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