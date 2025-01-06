Воевал с 2014 года, был среди "киборгов" и попадал в громкий скандал: чем известен экс-комбриг Анатолий Козел

Он критиковал подготовку новобранцев и рассказал об украинских потерях

Среди самых влиятельных украинских военных в список попал командир 3-го батальона 46-й аэромобильной бригады Анатолий Козел. Он в 2023 году дал скандальное интервью.

"Телеграф" рассказывает, что о нем известно. Есть ли у него награды и какие были скандалы.

Кем работал

Анатолий Козел с позывным "Купол" имеет воинское звание подполковника.

До 2019 года был заместителем командира по воздушно-десантной подготовке 2-го десантно-штурмового батальона 95 ОДШБр.

В 2022 году создал и возглавил 3-й батальон 46-й аэромобильной бригады.

С марта по сентябрь 2024 г. был командиром 53-й механизированной бригады.

С начала российского вторжения на Донбассе в 2014 году активно участвовал в боях в самых горячих участках фронта, в частности возле Славянска, Песков, а также был среди "киборгов", державших оборону Донецкого аэропорта.

Чем отличился

В то время стал известен тем, что умел прокладывать безопасные маршруты по самым опасным участкам и провел без человеческих потерь почти две сотни конвоев, некоторые из них через тыл противника.

С началом полномасштабной войны создал и возглавил 3-й батальон 46-й аэромобильной бригады, эффективно проявивший себя в боях с врагом, в частности, за Соледар. Он также участвовал в освобождении Киевской области.

Критиковал подготовку новобранцев и рассказал об украинских потерях

В марте 2023-го Козел дал резонансное интервью авторитетному американскому изданию The Washington Post, в котором раскритиковал качество подготовки украинских новобранцев и пожаловался на высокие потери на фронте. После этого между ним и командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ возник конфликт. Представители командования ДШВ заявили, что Козел не имел разрешения на общение с медиа. В результате, по данным СМИ, после резонансных заявлений комбата командующий ДШУ Максим Миргородский перевел его на более низкую должность – заместителем командира батальона учебного центра. В ответ Козел написал рапорт на увольнение и заявил о готовности служить в других войсках и продолжать воевать. "Купол" рассказал об отношениях с командованием ДШВ после резонансного интервью.

Награды

Подполковник Козел награжден орденом Богдана Хмельницкого III и II ступеней.

Другие заявления Анатолия Козла

Напомним, что на днях он дал интервью UkrainianWitness. Анатолий Козел рассказал, какие проблемы есть у ВСУ. По его словам, ситуация на поле намного сложнее, чем принято считать.

"У нас тотальный обман на всех уровнях идет, начиная с самого низа и до самого верха, то есть уже верховный главнокомандующий получает извращенную до 100% информацию", — говорит он.

Кроме того, он считает, что примерно 30% обороны фронта это незащищенные участки, через которые россияне могут просачиваться в тылы. По его словам, исправить ситуацию можно только полным изменением системы обороны и переходом к маневровой обороне.

Козел также критически оценил действия руководящей верхушки украинской армии. По его мнению, отсутствие адекватного командования демотивирует солдат.

Также он не обошел тему мобилизации в Украине. Козел негативно оценивает решение снять всех опытных военкомов и заменить их новыми людьми. Он отмечает, что новые военные не имели опыта в этой области, что привело к срыву мобилизации.

По его словам, сейчас нужно готовить новые направления к обороне, в противном случае противник может быстрыми темпами продвинуться на сотни километров. Однако он отметил, что война еще не проиграна, а шансы на победу еще есть.

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