У "Армія+" з'явиться військове посвідчення: коли саме

Військовий квиток в "Армія+" з'явиться у першому півріччі поточного року і він буде єдиним електронним документом для бійців

У 2025 році у застосунку "Армія+" має з'явитись військове посвідчення. Воно матиме такий самий вигляд, як і паперовий документ — з фотографією, званням, посадою.

Військове посвідчення буде єдиним електронним документом для всіх військових. Його буде розроблено, коли буде запущено єдиний реєстр військовослужбовців, як повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв'ю блогеру Сергію Стерненку.

Законопроєкт, який надасть можливість запустити цей реєстр, вже пройшов два читання у Верховній Раді, як наголосила Черногоренко. Він очікує лише на підпис президента України.

"Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення", — резюмувала вона.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у "Резерв+" запрацювала послуга з надання відстрочки. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, хто зможе її отримати.