"Політичний театр": в The Telegraph розкритикували обговорення миротворчої місії в Україні

Понад 30 країн, які припустили, що братимуть в місії участь, намагаються зрозуміти, хто на що готовий, та хто які сили може виділити

"Коаліція охочих", яку створили Британія та Франція, та до якої увійшли країни, що готові відправити в Україну миротворців – це "політичний театр", який не дає жодної реальної користі, окрім політичного самозаспокоєння. Країни, які увійшли до складу коаліції, поки що навіть не можуть визначити, яким саме буде формат цієї миротворчої місії, не кажучи вже про інші деталі.

Про це пише британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела серед британських військових та політиків. Один зі співрозмовників зазначив, що зараз "коаліція охочих" не має визначеної військової мети та військово-стратегічного планування місії.

"Це все політичний театр. Стармер забіг наперед розмовами про "чоботи на землі", перш ніж він зрозумів, про що говорить, тому зараз ми чуємо менше про це, а більше про реактивні літаки та кораблі, які легше використовувати і які не потребують базування в Україні", – сказав він виданню.

Інший співрозмовник, пов'язаний з міністерством оборони Великої Британії, повідомив виданню, що фактично поточні переговори "коаліції охочих" зараз перебувають на ранній стадії. Понад 30 країн, які припустили, що братимуть в місії участь, намагаються зрозуміти, хто на що готовий, та хто які сили може виділити. А ще один військовий додав, що це чисто політичне самозаспокоєння без реальної конкретики. США та Росія не підтримують створення цієї коаліції: якщо думка Кремля здебільшого нікого не цікавить, то відсутність підтримки з боку Вашингтона дуже нервує.

"Це політика. У цьому немає ніякого військового сенсу… Ніхто не знає, в чому полягає місія. В Україні та навколо неї близько 700 тисяч росіян і понад мільйон українців під рушницею. Що мають робити 10-тисячні міжнародні сили, розташовані на заході країни за 400 км від лінії фронту? Вони навіть не зможуть захистити самих себе. Яка місія? Яка її легітимність? Які правила бойових дій? Як ними керують, забезпечують і розміщують? Як довго вони будуть там і навіщо? Ніхто не знає", – сказав він.

З іншого боку, начальник штабу оборони Британії адмірал Тоні Радакін обрушився на тих, хто критикує "коаліцію охочих", зазначивши, що це "повна нісенітниця". Він пояснив, що дискусії про розміщення миротворців в Україні велися на досить серйозному рівні. Усі, хто кажуть протилежні – "не в курсі" та мали б припинити говорити про речі, у яких нічого не розуміють.

Додамо, що зараз Велика Британія розмірковує над тим, щоб у складі миротворчого корпусу західних країн відправити в Україну власні винищувачі Eurofighter Typhoon. Про це йшла мова 20 березня на засіданні в Постійному об'єднаному штабі, який відповідає за планування та контроль британських закордонних військових операцій.

Зазначимо, що другий саміт "Коаліції охочих" пройшов у Лондоні 15 березня під керівництвом прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера. На саміті зібрали лідерів країн НАТО та Співдружності, готових надати сили для того, щоб сформувати та відправити в Україну миротворчий корпус. Наступний саміт, вже третій, відбудеться у Парижі 27 березня, на нього запросять Україну.