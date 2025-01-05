У "Резерв+" запрацювала послуга з надання відстрочки. Хто її зможе отримати
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Відновлення роботи реєстрів ще триває
Після масштабної кібератаки на українські державні реєстри, у застосунку "Резерв+" відновили важливу послугу. Мова йде про надання відстрочки для багатодітних батьків.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко. Тепер ця категорія громадян може знову скористатися цією послугою.
Що цьому передувало
19 грудня у Міністерстві юстиції заявили про масштабну атаку російських хакерів на установу. Під ударом опинилася велика кількість важливих державних реєстрів.
У застосунку "Дія" були недоступні понад 20 цифрових послуг, які надаються державою. Окрім того, через цю ситуацію багатодітні батьки тимчасово не могли оформити відстрочку через платформу "Резерв+".
Вже 30 грудня знову запрацювали перші три реєстри. Також відновили реєстри ДРАЦС.
Нагадаємо, 20 листопада у додатку для військовозобов’язаних "Резерв+" стався збій. Багатодітні батьки зіткнулися з тим, що не можуть отримати електронну відстрочку, попри те, що мають в одному шлюбі троє та більше дітей.
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