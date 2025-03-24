Переддень свята Благовіщення 2025: що суворо заборонено робити цього дня

Що робили наші пращури напередодні великого святкового дня — читайте у матеріалі "Телеграфу"

У понеділок православні та греко-католики відзначають переддень одного з найважливіших свят після Великодня та Різдва Христового – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Воно, згідно з церковним календарем за новоюліанським стилем, відзначається 25 березня, у вівторок (7 квітня по-старому).

Перед великим дванадесятим святом християни старанно готуються. Наприклад, 24 березня люди більше моляться, відвідують церкву, сповідуються та причащаються, адже свято припадає на Великий піст 2025. Також віряни намагаються завершити всі важливі справи, адже у святковий день заведено відпочивати від роботи та турбот.

Попри найсуворіший піст, у цей день дозволяється риба, олія та вино. Багато українців готують особливі пісні страви, аби відзначити свято із теплом та радістю.

Традиції та прикмети 24 березня

За старих часів у цей день наші пращури розпалювали велике багаття, в якому спалювали старі та зіпсовані за зиму речі. Незаміжні дівчата намагалися бути присутніми на вечірньому богослужінні перед Благовіщенням. Вважалося, що так можна прискорити зустріч із судженим.

Фото: freepik

Якщо ніч тепла, то незабаром остаточно встановиться весняне тепло.

Якщо до 24 березня повністю зійшов сніг, його більше не буде.

Жайворонок співає — бути теплу.

Спекотний день — попереду заморозки.

Що не можна робити 24 березня

Ходити чи запрошувати у гості — можна віддати іншим свій сімейний добробут.

Займатися рукоділлям — так можна спровокувати появу перешкод на шляху до мети.

Залишати вдома безлад і сміття — весь негатив в оселі збиратиметься.

Лихословити чи лаятись — можна залучити нечисть у дім.

Свята та події 24 березня

Міжнародний день боротьби з депресією

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

День лікаря-фтизіатра

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини

Міжнародний день досягнень (International Day for Achievers)

У кого іменини 24 березня

Сьогодні свої іменини святкують Артем, Петро, Мартін, Яків, Стефан та Захар.

Нагадаємо, що на початку весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на березень 2025 року.