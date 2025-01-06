Хто з українців не отримає відстрочки від мобілізації у січні

Важлива інформація, яку необхідно уважно вивчити

Військовий стан та загальна мобілізація в Україні офіційно продовжені до 7 лютого 2025 року. При цьому деякі категорії українців мають право на відстрочку від призову, однак це право не є автоматичним і може бути втрачено за певних умов.

"Телеграф" розповідає про те, хто не отримає відстрочку в січні 2025 року. Підстави, за якими військовозобов'язаний може отримати відстрочку, прописані в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (стаття 23).

Відстрочку в січні 2025 року не зможуть отримати такі категорії громадян:

студент-заочник, або студент на вечірній формі, або людина, яка здобуває другу вищу освіту тощо;

багатодітний батько і в нього є заборгованість зі сплати аліментів;

доглядає за дружиною (чоловіком) з інвалідністю 3 групи (тут є кілька винятків);

доглядає за особами з 1 і 2 групою інвалідності, але крім нього є інші родичі, які теж можуть це робити;

самотній батько, але при цьому мама дитини (дітей) не була позбавлена батьківських прав, її не визнано померлою/зниклою безвісти і вона не перебуває в тюремному ув'язненні;

працює на підприємстві, організації або установі Міноборони України і не має бронювання.

Також мобілізувати можуть чоловіка, який раніше був обмежено придатним до військової служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), але після повторного медогляду був визнаний придатним.

Коли можуть скасувати відстрочку

Право на відстрочку можуть анулювати тільки у двох випадках:

Надання неправдивих даних. Якщо військовозобов'язаний подав фальшиві документи або вказав недостовірну інформацію, рішення про відстрочку анулюють.

Втрата підстав для відстрочки. Наприклад, якщо особа перестала доглядати за родичем з інвалідністю або її стан здоров'я змінився, і це впливає на право на відстрочку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, кого із чоловіків можуть мобілізувати з нового року. ТЦК та СП можуть вручати повістки військовозобов’язаним громадянам для уточнення облікових даних, проходження медогляду та можливого призову на службу.