У "Армия+" появится военное удостоверение: когда именно

Военный билет в "Армия+" появится в первом полугодии текущего года и будет единственным электронным документом для бойцов

В 2025 году в приложении "Армия+" должно появиться военное удостоверение. Оно будет выглядеть так же, как и бумажный документ — с фотографией, званием, должностью.

Военное удостоверение станет единственным электронным документом для всех военных. Оно будет разработано, когда будет запущен единый реестр военнослужащих, как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко.

Законопроект, который позволит запустить этот реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде, как подчеркнула Черногоренко. Он ожидает только подпись президента Украины.

"Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение", — резюмировала она.

Ранее "Телеграф" писал, что у "Резерв+" заработала услуга по предоставлению отсрочки. Замминистра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, кто сможет ее получить.