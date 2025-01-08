Їм позаздрить будь-який депутат: кого найчастіше показували по телемарафону останнім часом

Ці люди брали участь у гостьових студіях як експерти

У період з 30 грудня до 1 січня учасники телемарафону "Єдині новини" запрошували депутатів в ефір 15 разів. Найбільше часу було приділено двом радникам керівника Офісу президента.

Йдеться про Михайла Подоляка та Сергія Лещенка. Про це повідомляє "Детектор Медіа", посилаючись на дані моніторингу в ці дні.

Так, Подоляк за цей період побував в ефірах каналів "Рада" та "Ми — Україна" та сумарно був у марафоні 41 хвилину. А Лещенка було запрошено на "Інтер" та на "Раду", в ефірі яких він був 32 хвилини.

Зазначається, що обидва радники глави Офісу президента брали участь у гостьових студіях як експерти.

Загалом у ці дні в ефірі телемарафону домінували представники партії "Слуга народу" — 11 запрошень (понад 73% усіх "депутатських" студій).

Представників фракції "Батьківщина" двічі запрошували на канал "Рада". Одного представника депгрупи "Довіра" та одну позафракційну депутатку. В ефірах інших учасників були лише слуги народу. Водночас в ефірах марафону не брали участь представники "Голосу" та "Європейської солідарності".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що нардеп назвав величезну суму, яку виділили на телемарафон із початку року.