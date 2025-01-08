Такого курсу ще не було. Гривня може побити новий рекорд на тижні

На початку січня курс американської валюти може сягнути 42,90 гривень

На валютному ринку у період зимових свят тримався ажіотаж на долар. Упродовж 8-12 січня очікується зниження попиту на американську валюту і курс у готівковому сегменті коливатиметься в межах 42,50-42,90 гривень.

Протягом цього тижня очікується стабілізація ситуації на валютному ринку, адже зимові свята, через які був ажіотаж на долар, вже завершуються. Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько розповіла для "24 Каналу", що очікує невеличке послаблення попиту.

Згідно з її прогнозом, курс долара протягом 8-12 січня на готівковому ринку коливатиметься в коридорі 42,50 – 42,90 гривні. Однак вона наголошує, що ймовірність знецінення гривні у цей період висока.

Курс долара в Україні станом на 8 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 8 січня, середній курс долара в українських банках становить 42,15 грн (купівля) та 42,75 (продаж). Готівковий курс — 42,70 (купівля) та 42,75 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,2297 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи зросте курс долара до 47 гривень в кінці 2025 року в Україні. Експерт поділився прогнозом і зауважив, що Державним бюджетом передбачено інший показник.