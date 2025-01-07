Щит неба: чем особенные установки Gepard и за что их ценят на фронте

Это ключевой элемент противовоздушной обороны Украины.

Зенитная самоходная установка Gepard стала ключевым элементом противовоздушной обороны Украины. По словам Вадима Кодачигова, бывшего командира отдельного подразделения 36 бригады морской пехоты, используемые в Gepard боеприпасы HEI-T эффективны против малоскоростных целей.

Однако, учитывая, что РФ в разы увеличила производство БПЛА, количество боеприпасов для Gepard на фронте должно быть увеличено втрое. Об этом он сказал в эфире телеканала "Киев24".

Что такое Gepard и чем особенно эта установка

Gepard базируется на шасси танка Leopard 1 и оснащена двумя 35-миллиметровыми пушками Oerlikon KDA. Установка способна поражать цели на расстоянии от 100 м до 4 км, а ее радары обнаруживают объекты на расстоянии до 15 км.

Технические характеристики Gepard мощные: темп стрельбы составляет 550 выстрелов в минуту из каждой пушки, а основной боекомплект насчитывает 320 снарядов. Для управления установкой требуется экипаж из трех человек: водитель, командир и наводчик.

Германия уже передала Украине 55 зенитных танков Gepard из составов Бундесвера. Первые установки прибыли летом 2022 г. и продемонстрировали высокую эффективность в противовоздушной обороне. Минобороны Украины заказало 180 тысяч боеприпасов для этих систем у немецкого концерна Rheinmetall. Но поставки запланированы на 2026 год, и это количество недостаточное, считает эксперт.

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