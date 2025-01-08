У небезпеці навіть будинок Гарріс. Перед інавгурацією Трампа США охопили масштабні пожежі (відео)

Людей закликають евакуюватися

Напередодні інавгурації Дональда Трампа в Каліфорнії спалахнула масштабна лісова пожежа, яка через сильний вітер стрімко поширилася на елітний район Лос-Анджелеса. Місцева влада оголосила надзвичайний стан і було ухвалено рішення про евакуацію людей.

У зоні евакуації знаходиться близько 30 тисяч осіб та 10 тисяч будинків. При цьому чинний президент США Джо Байден на даний момент знаходиться в Лос-Анджелесі. Також до зони ризику у зв’язку з лісовими пожежами потрапила резиденція віце-президента США Камали Гарріс. Про це повідомляє ВВС.

Відомо, що район Пасіфік Палісейдс у Лос-Анджелесі охопили масштабні лісові пожежі. Вогонь дуже швидко поширився на житлові квартали через сильний вітер, який наразі тільки прискорюється.

На даний момент тут вже згоріло безліч будинків, машин та магазинів. Місцевих мешканців, яких налічується близько 30 тисяч людей, закликали евакуюватись.

Зазначається, що вогонь знищує все на своєму шляху і вже повністю вигоріло близько 1180 га території. Також постраждали лінії електропередач — 200 тисяч людей в окрузі Лос-Анджелес зараз перебувають без електрики.

Влада Каліфорнії оголосила надзвичайний стан.

Місцеві жителі поспіхом залишали свої будинки та бігли у безпечне місце. Багато хто кидав на дорогах автомобілі, які зараз "розчищають" бульдозери, щоб тут могли проїхати пожежні машини.

Відомо, що найсильніші пожежі охопили район Пасіфік-Палісейдс, де розташовані будинки голлівудських знаменитостей, наприклад акторів Бена Аффлека і Джеймса Вудса, а також віце-президента США Камали Гарріс.

За попередніми даними, ніхто із людей не постраждав.

При цьому чинний президент США Джо Байден на даний момент знаходиться в Лос-Анджелесі. Сильні вітри змінили його плани, змусивши Air Force One приземлитися у Лос-Анджелесі. Він планував здійснити короткий переліт углиб країни на церемонію створення двох нових національних пам’яток у Каліфорнії, але захід був перенесений.

"Я запропонував будь-яку федеральну допомогу, яка буде необхідна для гасіння жахливої пожежі в Pacific Palisades", — сказав Байден у своїй заяві. Федеральний грант вже схвалено, щоб допомогти відшкодувати штату Каліфорнія витрати на ліквідацію пожежі.

Місцева влада попереджає, що пожежі можуть посилитися через сильний вітер. Очікується, що підвищений рівень небезпеки збережеться до вечора четверга, 9 січня.

Ліквідація пожеж триває. На місцях задіяні всі екстрені служби.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в американському штаті Техас вирували пожежі, у більш ніж 60 округах оголосили режим стихійного лиха. Вогонь охопив понад 800 квадратних кілометрів території, з полів та лісів пожежа перекинулася на населені пункти, зокрема на штат Оклахома.