"Доброго ранку", "добрий ранок", "добриранок"? Як правильно буде українською

До XX століття в Україні вранці віталися інакше, ніж зараз

В останні роки в Україні можна спостерігати справжній стрибок інтересу до рідної мови. Але через те, що довгий час суспільство перебувало під російським впливом, дуже велика кількість помилок. Так, виявилося, що в Україні немає навіть Діда Мороза.

А як правильно вітатися вранці? У цьому вся розібрався "Телеграф".

Правильною вважається форма вітання "доброго ранку", але водночас допускається і використання такої форми як "добрий ранок". Але, що цікаво, обидві ці форми нові та з’явилися тільки у XX столітті .

Раніше українці використовували тільки такі конструкції як "добри‌досвіток" (вітання на світанку, на сьогодні майже забуте), "добри‌вечір" та "добри‌день". За аналогією деякі почали вживати форму "добриранок", але вона не вважається нормативною.

Так, для привітання вранці в Україні варто використовувати тільки такі форми як "доброго ранку", "добрий ранок" та "добри‌досвіток".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як українською правильно сказати слово "ярість".