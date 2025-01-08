Украинские военные уже тестируют первую KF41Lynx: что это за БМП (фото, видео)
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Перед началом серийных заказов БМП должны опробовать
Немецкая компания Rheinmetall, недавно открывшая предприятие в Украине, доставила первую боевую машину пехоты KF41 Lynx в ВСУ. Произошло это в конце 2024 года.
Гендиректор компании Армин Паппергер заявил о передаче украинскому заказчику первой БМП Lynx. Ее сейчас тестируют ВСУ для дальнейшего серийного заказа. Перед его стартом машина должна пройти ряд полевых испытаний. Портал FAZ отмечает, что речь именно о KF41Lynx.
Характеристики KF41Lynx:
- Боевой вес составляет около 44 тонн, что делает броневик тяжелее его предшественника, KF31, весящего около 38 тонн.
- Может развивать максимальную скорость 70 км/ч и запас хода более 500 км.
- KF41 оснащен башней LANCE 2.0 с 35-мм автоматической пушкой вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом.
- Дополнительная система вооружения – пусковая установка противотанковых управляемых ракет (ПТРК), способная стрелять ракетами Spike LR. В отличие от других БМП в Lynx есть гаситель вибрации, позволяющий заряжать ПТУРы заранее.
БМП KF41Lynx впервые была представлена в 2018 году. Первую БМП изготовили и доставили из Германии. Единственным пользователем Украины была армия Венгрии, однако их БМП собираются на мощностях в пределах страны.
Ранее "Телеграф" рассказывал о планах запустить производство БМП Lynx в Украине. Речь шла о первой отечественной БМП такого типа летом 2025 года.