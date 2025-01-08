Украинские военные уже тестируют первую KF41Lynx: что это за БМП (фото, видео)

Перед началом серийных заказов БМП должны опробовать

Немецкая компания Rheinmetall, недавно открывшая предприятие в Украине, доставила первую боевую машину пехоты KF41 Lynx в ВСУ. Произошло это в конце 2024 года.

Гендиректор компании Армин Паппергер заявил о передаче украинскому заказчику первой БМП Lynx. Ее сейчас тестируют ВСУ для дальнейшего серийного заказа. Перед его стартом машина должна пройти ряд полевых испытаний. Портал FAZ отмечает, что речь именно о KF41Lynx.

Характеристики KF41Lynx:

Боевой вес составляет около 44 тонн, что делает броневик тяжелее его предшественника, KF31, весящего около 38 тонн.

Может развивать максимальную скорость 70 км/ч и запас хода более 500 км.

KF41 оснащен башней LANCE 2.0 с 35-мм автоматической пушкой вместе со спаренным 7,62-мм пулеметом.

Дополнительная система вооружения – пусковая установка противотанковых управляемых ракет (ПТРК), способная стрелять ракетами Spike LR. В отличие от других БМП в Lynx есть гаситель вибрации, позволяющий заряжать ПТУРы заранее.

Турель LANCE 2.0

БМП KF41Lynx впервые была представлена в 2018 году. Первую БМП изготовили и доставили из Германии. Единственным пользователем Украины была армия Венгрии, однако их БМП собираются на мощностях в пределах страны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о планах запустить производство БМП Lynx в Украине. Речь шла о первой отечественной БМП такого типа летом 2025 года.