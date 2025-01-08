Україна готова допомогти Молдові обігріти Придністров’я

Україна готова допомогти Молдові вирішити енергетичну кризу

Україна готова допомогти владі Молдови вирішити енергетичну кризу в Придністров’ї. Для цього Київ готовий поставити вугілля.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні. За його словами, він 8 січня провів розмову із президенткою Молдови Маєю Санду.

"Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові. Ми готові допомогти Молдові, зокрема, вугіллям", — сказав він.

Глава держави додав, що зараз сусідній країні треба зберегти стабільність і дозволити спокійно жити та працювати, щоб подолати бідність та разом рухатися до ЄС.

Варто зазначити, що російська компанія "Газпром" наприкінці грудня повідомила, що з 1 січня зупиняє постачання газу до Молдови. Оскільки в РФ вважають, що "Молдовагаз" не може виконувати фінансові зобов’язання за контрактом, що діє. Росіяни вимагають від Молдови сплачувати борг за газ свого анклаву. У свою чергу Кишинів не визнає боргу Тирасполя (Москва вимагає 709 млн доларів) і не планує його виплачувати.

Оскільки мешканці Придністров’я, підконтрольного Москві анклаву на території Молдови, не мали альтернативного джерела енергії, то в один момент там зупинилася промисловість, а в будинках зникло тепло. Через кілька днів там також почалися віялові відключення електрики