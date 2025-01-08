Ці пиріжечки можна готувати хоч щодня: особлива начинка і золотисте тісто
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Апетитні пиріжечки, які подаються з грибною підливкою
Вдома можна приготувати чимало розкішних страв. Ми розповідали, як запекти цілу курку особливо соковитою. Тепер ділимось рецептом розкішних картопляних пиріжечків.
Рецептом поділився кулінарний блогер з Німеччини на ютуб-каналі "Kochkunst und Genuss". За словами автора відео, це рецепт його дідуся з Угорщини. Вони такі смачні, що можна готувати хоч щодня.
Інгредієнти:
- 3 яйця
- 100 мл молока
- 30 г вершкового масла
- 500 г картоплі
- часник
- цибуля
- 250 г печериць
- 250 г фунта яловичого фаршу
- 2 цибулини
- 4 столові ложки кукурудзяного крохмалю.
- 60 г вершкового масла
- 200 мл вершків
- пучок петрушки
- борошно
- олія для смаження
Спосіб приготування:
- Беремо три яйця, розбиваємо їх. Солимо, перчимо, змішуємо вінчиком до однорідності. Додаємо половину склянки молока, дрібку орегано. Знову змішуємо та вливаємо розтоплене масло.
- Ставимо каструлю з водою на вогонь. Картоплю чистимо, нарізаємо на кубики, додаємо в каструлю. Солимо.
- Часник натираємо на тертці. Обсмажуємо його на олії. Додаємо нарізану на кубики цибулю.
- Обсмажуємо та додаємо розмарин. Тоді додаємо фарш та, розбиваючи його лопаткою, обсмажуємо.
- Гриби нарізаємо на кубики. Зварену картоплю розминаємо на пюре. Коли вона трохи охолоне, вливаємо яєчну масу та вимішуємо.
- Додаємо до картоплі накришену зелену цибулю. Вмішуємо, додаємо кукурудзяний крохмаль і теж перемішуємо.
- На сковороді розтоплюємо 60 грамів вершкового масла. Обсмажуємо нарізані гриби. Додаємо нарізану цибулю та сіль. Обсмажуємо до прозорої цибулі та вливаємо вершки.
- Петрушку дрібно кришимо і додаємо до м’яса. Часник натираємо на тертці та додаємо гриби. У гриби додаємо чорний перець, мускатний горіх.
- Висипаємо борошно на робочу поверхню. Викладаємо велику ложку картопляної маси, розподіляємо її. На середину викладаємо трохи фаршу. Наверх кладемо шматочок вершкового масла та обережно загортаємо картоплю.
- Таким чином формуємо всі пиріжечки. Обсмажуємо їх на олії до золотистої скоринки з обох боків.
Подаємо пиріжечки, поливши їх грибним соусом. Це нереально смачно, ситно і красиво. Також ми розповідали, як приготувати польський суп журек.