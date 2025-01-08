Ці пиріжечки можна готувати хоч щодня: особлива начинка і золотисте тісто

Апетитні пиріжечки, які подаються з грибною підливкою

Вдома можна приготувати чимало розкішних страв. Ми розповідали, як запекти цілу курку особливо соковитою. Тепер ділимось рецептом розкішних картопляних пиріжечків.

Рецептом поділився кулінарний блогер з Німеччини на ютуб-каналі "Kochkunst und Genuss". За словами автора відео, це рецепт його дідуся з Угорщини. Вони такі смачні, що можна готувати хоч щодня.

Інгредієнти:

3 яйця

100 мл молока

30 г вершкового масла

500 г картоплі

часник

цибуля

250 г печериць

250 г фунта яловичого фаршу

2 цибулини

4 столові ложки кукурудзяного крохмалю.

60 г вершкового масла

200 мл вершків

пучок петрушки

борошно

олія для смаження

Спосіб приготування:

Беремо три яйця, розбиваємо їх. Солимо, перчимо, змішуємо вінчиком до однорідності. Додаємо половину склянки молока, дрібку орегано. Знову змішуємо та вливаємо розтоплене масло. Ставимо каструлю з водою на вогонь. Картоплю чистимо, нарізаємо на кубики, додаємо в каструлю. Солимо. Часник натираємо на тертці. Обсмажуємо його на олії. Додаємо нарізану на кубики цибулю. Обсмажуємо та додаємо розмарин. Тоді додаємо фарш та, розбиваючи його лопаткою, обсмажуємо. Гриби нарізаємо на кубики. Зварену картоплю розминаємо на пюре. Коли вона трохи охолоне, вливаємо яєчну масу та вимішуємо. Додаємо до картоплі накришену зелену цибулю. Вмішуємо, додаємо кукурудзяний крохмаль і теж перемішуємо. На сковороді розтоплюємо 60 грамів вершкового масла. Обсмажуємо нарізані гриби. Додаємо нарізану цибулю та сіль. Обсмажуємо до прозорої цибулі та вливаємо вершки. Петрушку дрібно кришимо і додаємо до м’яса. Часник натираємо на тертці та додаємо гриби. У гриби додаємо чорний перець, мускатний горіх. Висипаємо борошно на робочу поверхню. Викладаємо велику ложку картопляної маси, розподіляємо її. На середину викладаємо трохи фаршу. Наверх кладемо шматочок вершкового масла та обережно загортаємо картоплю. Таким чином формуємо всі пиріжечки. Обсмажуємо їх на олії до золотистої скоринки з обох боків.

Подаємо пиріжечки, поливши їх грибним соусом. Це нереально смачно, ситно і красиво. Також ми розповідали, як приготувати польський суп журек.