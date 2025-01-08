Приготуйте цей салат з язиком: просто, швидко і фантастично смачно (відео)

Готувати цей салат дуже легко

Салати з язиком завжди були особливими стравами на святковому столі. Вони поєднують в собі вишуканість, насичений смак та ситність.

Цей салат, рецептом якого поділилась авторка YouTube-каналу "Вкусно Просто и Доступно", прекрасний приклад класики, яка не втрачає своєї актуальності. Він простий у приготуванні, але смак вас приємно здивує.

Цей салат ідеально підходить для будь-якої нагоди: від сімейної вечері до великих святкових заходів. Він швидко готується, тож навіть у будній день ви зможете порадувати себе та близьких чимось смачним і ситним.

Інгредієнти:

язик — 1 шт.;

цибуля — 2 шт.;

сіль — 1 ч.л.;

цукор — 2 ст.л.;

оцет — 3 ст.л.;

вода — 150 мл;

яйця- 4шт.;

майонез або сметана

перець на смак.

Етапи приготування:

Нарізаємо цибулю півкільцями та маринуємо у суміші води, оцту і цукру. Відварюємо язик та нарізаємо соломкою. Відварені яйця теж нарізаємо соломкою. Змішуємо всі інгредієнти в одній мисці та заправляємо майонезом. За бажання додаємо сіль та чорний перець.

Салат готовий. Смачного!