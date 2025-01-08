Приготуйте цей салат з язиком: просто, швидко і фантастично смачно (відео)
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Готувати цей салат дуже легко
Салати з язиком завжди були особливими стравами на святковому столі. Вони поєднують в собі вишуканість, насичений смак та ситність.
Цей салат, рецептом якого поділилась авторка YouTube-каналу "Вкусно Просто и Доступно", прекрасний приклад класики, яка не втрачає своєї актуальності. Він простий у приготуванні, але смак вас приємно здивує.
Цей салат ідеально підходить для будь-якої нагоди: від сімейної вечері до великих святкових заходів. Він швидко готується, тож навіть у будній день ви зможете порадувати себе та близьких чимось смачним і ситним.
Інгредієнти:
- язик — 1 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- сіль — 1 ч.л.;
- цукор — 2 ст.л.;
- оцет — 3 ст.л.;
- вода — 150 мл;
- яйця- 4шт.;
- майонез або сметана
- перець на смак.
Етапи приготування:
- Нарізаємо цибулю півкільцями та маринуємо у суміші води, оцту і цукру.
- Відварюємо язик та нарізаємо соломкою.
- Відварені яйця теж нарізаємо соломкою.
- Змішуємо всі інгредієнти в одній мисці та заправляємо майонезом. За бажання додаємо сіль та чорний перець.
Салат готовий. Смачного!