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Приготуйте цей салат з язиком: просто, швидко і фантастично смачно (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Смачний салат з язиком
Смачний салат з язиком. Фото скриншот Youtube

Готувати цей салат дуже легко

Салати з язиком завжди були особливими стравами на святковому столі. Вони поєднують в собі вишуканість, насичений смак та ситність.

Цей салат, рецептом якого поділилась авторка YouTube-каналу "Вкусно Просто и Доступно", прекрасний приклад класики, яка не втрачає своєї актуальності. Він простий у приготуванні, але смак вас приємно здивує.

Цей салат ідеально підходить для будь-якої нагоди: від сімейної вечері до великих святкових заходів. Він швидко готується, тож навіть у будній день ви зможете порадувати себе та близьких чимось смачним і ситним.

Інгредієнти:

  • язик — 1 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч.л.;
  • цукор — 2 ст.л.;
  • оцет — 3 ст.л.;
  • вода — 150 мл;
  • яйця- 4шт.;
  • майонез або сметана
  • перець на смак.

Етапи приготування:

  1. Нарізаємо цибулю півкільцями та маринуємо у суміші води, оцту і цукру.
  2. Відварюємо язик та нарізаємо соломкою.
  3. Відварені яйця теж нарізаємо соломкою.
  4. Змішуємо всі інгредієнти в одній мисці та заправляємо майонезом. За бажання додаємо сіль та чорний перець.

Салат готовий. Смачного!

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#Рецепти #Салати #Готуємо вдома