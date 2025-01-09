Не просто амбіції. У США назвали справжні причини інтересу до Гренландії

Острів має стратегічне значення

Стало відомо, чому команда Трампа заявила про те, що США хочуть контролювати Гренландію. Радник з національної безпеки США Майк Уолтс заявив про стратегічну важливість Гренландії для національної безпеки Сполучених Штатів.

Про це він розповів в інтерв'ю Fox News після коментарів новообраного президента Дональда Трампа щодо американського контролю над островом. Його слова цитує Reuters.

За словами Уолтса, Росія активно розширює свій вплив в Арктиці, маючи понад 60 криголамів, частина з яких — ядерні. Натомість США володіють лише двома, один з яких вийшов з ладу через пожежу.

Радник також наголосив на економічному значенні регіону. Через танення полярної криги відкривається доступ до значних покладів корисних копалин, нафти та газу. Китай теж проявляє інтерес до регіону, направляючи туди власні криголами.

Трамп, який має вступити на посаду 20 січня, не виключив застосування військових або економічних заходів для отримання контролю над островом. Раніше він вже пропонував Данії продати Гренландію, проте данський уряд відмовився від такої пропозиції.

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде підтвердив, що острів не продається. Водночас місцевий уряд визнав зміни безпекової ситуації в Арктиці та висловив готовність співпрацювати з новою адміністрацією Трампа та іншими союзниками по НАТО для забезпечення стабільності в регіоні.

Гренландія, яка входить до НАТО через членство Данії, має виняткове стратегічне значення. Острів розташований на найкоротшому шляху між Європою та Північною Америкою та відіграє ключову роль у системі раннього попередження про балістичні ракети США.

Також "Телеграф" раніше уже повідомляв про те, навіщо Трампу Гренландія і чи зможе він її купити. Мало хто знає, що колись Гренландія була важливою точкою для стримування Кремля.