Бронь від мобілізації. Кого звільнять від служби в ЗСУ у січні

Існують чіткі критерії

В Україні триває загальна мобілізація через повномасштабну війну, яку проти нас веде Росія. Проте деякі чоловіки мають право на бронювання від служби у зв'язку з професійною діяльністю.

"Телеграф" розповідає, хто може отримати бронь у січні 2025 року. Кабмін продовжив чинне бронювання від мобілізації на один місяць — до кінця лютого 2025-го.

До 28 лютого 2025 року підприємства та організації, які визнані критично важливими, зобов'язані підтвердити цей статус, щоб й надалі мати можливість бронювати працівників. Компанії, чиє право звільняти своїх працівників від служби в ЗСУ буде підтверджено, матимуть змогу бронювати їх строком на один рік.

Право бронювати працівників мають компанії, чиї податки та збори за рік більші, ніж півтора мільйона євро. Також їхні надходження в іноземній валюті мають перевищувати суму, еквівалентну мільйонам євро на рік.

Для отримання броні від мобілізації підприємство має відповідати кільком ключовим критеріям: мати стратегічне значення для економіки та громад, вчасно сплачувати соціальні внески та не мати заборгованостей перед державою. Право на бронювання також поширюється на резидентів та операторів телекомунікаційних послуг.

Приватні компанії можуть претендувати на бронювання працівників за умови, що середня заробітна плата їхніх співробітників становить щонайменше 20 000 гривень за останній квартал. При цьому підприємство повинно регулярно виконувати податкові зобов'язання та не мати боргів перед бюджетом.

Для державних установ та критично важливих підприємств також діє вимога щодо мінімальної заробітної плати у 20 000 гривень для бронювання працівників. Виняток становлять лише працівники комунального сектору та державних організацій.

Стопроцентне бронювання передбачене для обмеженого кола осіб: вищих посадовців, керівників районного та обласного рівня, голів місцевих рад різних рівнів. До цієї категорії також належать міські голови, члени національної ради та власники критично важливих підприємств.

Право на звільнення від служби мають працівники:

паливно-енергетичного комплексу зі статусом критично важливого

спеціалізованих установ ООН

технічного персоналу телекомунікаційних компаній

міжнародних організацій

Часткове бронювання доступне для держслужбовців, співробітників правоохоронних органів та рятувальних служб. Вони мають право забронювати 50% своїх працівників.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи мають право військові ТЦК схопити та силою утримувати чоловіка. Юристи дали чітку відповідь.