Вирішує навіть не держава. Кому з українців можуть анулювати бронювання

Є одна умова

У грудні 2024 року на порталі "Дія" з'явилась послуга, яка дозволяє анулювати бронювання військовозобов'язаних. Нею можуть скористуватися керівники та уповноважені особи компаній.

Як пояснила пресслужба "Дії", ця послуга дозволяє підприємству, яке досягло ліміту заброньованих працівників, розбронювати співробітника. Водночас підприємства, зможуть без затримки й помилок надати відстрочку іншому працівнику.

Також наголошується, що подати заяву на анулювання можна лише раз на 30 днів. А у випадку, якщо компанія втратить статус критично важливої, то бронювання анулюється автоматично.

Як анулювати бронювання

Для цього потрібно виконати наступні кроки:

авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;

вибрати послугу "Анулювання бронювання працівників";

подати заявку з даними про працівників на розбронювання;

перевірити заявку та підписати її електронним підписом;

очікувати на результат отримання. Він з'явиться на електронній пошті та в особистому кабінеті.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що бронювання працівників критичних підприємств не захищає їх на 100% від мобілізації. За його інформацією, тепер територіальні центри комплектування (ТЦК) можуть призивати і їх.