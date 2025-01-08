Визит посланника Трампа в Украину перенесен. Политолог объяснил причину и назвал три формата переговоров с Россией

У Трампа только сейчас начинают понимать, насколько тяжело будет продвигать переговоры

Недавний перенос визита Кита Келлога, спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине, в Киев и другие европейские столицы свидетельствует о том, что в ближайшее время не стоит ожидать каких-либо переговоров или договоренностей с Россией, которые поставят крест на существовании нашей страны в ее прежнем виде.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал политолог Владимир Фесенко. По его словам, главной целью Келлога было договориться о времени, месте и повестке дня официальных мирных переговоров по Украине.

Политический эксперт изложил несколько версий переноса визита Келлога в Европу и отказа России от мирных переговоров.

— Некоторые считают, что якобы это следствие интервью Зеленского, его жесткой антироссийской позиции (хотя странно ждать от нашего президента позицию в сторону России). Но я думаю, что тут дело не в Зеленском, а как раз в России. Российская сторона демонстрирует жесткость, непоколебимость своих требований, которые [должны пройти] только на ее условиях, только переговоры между США и Россией. А переговоры с Украиной Кремль не интересуют. Эта проблема главная, — говорит Владимир Фесенко.

По его мнению, второй фактор носит формальный юридический характер. Будет лучше, если переговоры будет вести не представитель переходной администрации или избранного президента, еще не имеющего официальных полномочий, а официальный представитель уже действующего президента США.

— Я не вижу в этом ничего критического. Это лишний раз свидетельствует, что никакого прекращения огня 20 или 25 января не будет. Так как об этом нужно договариваться, это должно быть предметом переговоров, а переговоры начнутся позже. Позиция Зеленского, которую он сформулировал в интервью Лексу Фридману, тоже в определенной степени влияет. Напомню: его ключевая идея — он готов приехать в США. Я так понимаю, идут переговоры, что после инаугурации Зеленский может приехать в Соединенные Штаты, — говорит политолог.

По его словам, если будет официальное приглашение со стороны Трампа, Зеленский приедет в США, но участие в инаугурации имеет скорее символическое значение. Это демонстрация их особых и дружеских отношений.

— Сработает ли такая стратегия — посмотрим. Пока вопрос открыт, — говорит политический эксперт. — Я не исключаю как минимум три разных подхода к предстоящим переговорам. Один сформулировал президент Зеленский в интервью Лексу Фридману: сначала переговоры президента Зеленского с Трампом, а затем уже переговоры с Россией.

Позиция России прямо противоположна — Кремль хочет переговоров только между США и Россией без Украины. Именно поэтому используется тезис о "нелегитимности" президента Зеленского и вообще украинской власти. Они не хотят переговоры с Украиной, но это неприемлемо для нас.

Третья позиция – это собственная позиция как минимум части команды Трампа. Что самому Трампу усадить за стол переговоров украинцев, россиян и переговоры должны состояться на троих, — добавляет политолог.

По его мнению, в ближайшие недели определится формат предстоящих переговоров, где, когда и как они будут проходить.

— Мы видим, что вопрос о начале переговоров постоянно откладывается. Я и некоторые коллеги говорили, что даже начать переговоры будет очень сложно, учитывая принципиальные разногласия в позициях Украины и России, — говорит Владимир Фесенко. — У Трампа, к сожалению, не в полной мере понимали, насколько глубоки эти противоречия. И только сейчас будут отдавать себе отчет, насколько трудно будет продвигать переговорный процесс.

Напомним, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов объяснил "Телеграфу" тактику России на мирных переговорах по Украине.