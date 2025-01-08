Достойная замена ОПЗЖ? С кем будет бороться Разумков за место в Раде

Бывшего спикера поддерживают влиятельные украинские политики и бизнесмены

Депутат Верховной Рады IX созыва, бывший глава украинского парламента (2019-2021) Дмитрий Разумков серьезно готовится к выборам ВР 2025 года со своей партией "Разумная политика". Одна из причин – желание показать, какого врага нажил себе действующий президент Владимир Зеленский.

Как объяснили "Телеграфу" в окружении Разумкова, он будет "продавать" себя как опытного политика, знающего, как управлять государством. Согласно замерам его команды, партия Разумкова может набрать 6—10% голосов избирателей.

Больше читайте на сайте "Телеграф" в публикации: "Союз Залужного с Зеленским, камбек Левочкина, но без Арестовича: кто и как в Украине (не)готовится к выборам".

"Я когда с ним познакомился, то понял, что такое политические элиты. Он знает, когда нужно сделать шаг назад, чтобы потом два вперед", — говорит о политике один из членов его команды.

Разумков в ближайшее время попытается забрать из господствующей "Слуги народа" еще двух депутатов-мажоритарщиков — Любовь Шпак и Александра Божкова. Другие члены его команды, до сих пор остающиеся в СН, не могут выйти из фракции. Ведь они "списочники" — в случае выхода по собственному желанию, они потеряют мандат.

Собеседники "Телеграфа" рассказывают, что на данный момент у Разумкова есть союз с еще одними "бывшими" — Арсеном Аваковым, Арсением Яценюком и Владимиром Гройсманом. Финансово эту компанию поддерживает известный олигарх Ринат Ахметов, хотя в окружении Разумкова это опровергают.

Главная преграда перед Разумковым – это восприятие его как политика с пророссийскими взглядами. В политических кругах, в том числе в команде Порошенко, он считается достойной заменой запрещенной партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ).

Но в окружении Разумкова не подтверждают намерение бороться за эту нишу. Добавляя, что самыми главными конкурентами для них являются Тимошенко и Залужный, о чем свидетельствует собственный анализ. В будущем созыве Разумков снова видит себя спикером.

Напомним, у Порошенко объяснили "Телеграфу", на какую должность согласен пятый президент.