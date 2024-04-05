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Заради пільг і УБД? Разумков пропонує відправити нардепів на фронт, але думки українців розділились

Автор
Анастасія Рибенко Анастасія Рибенко
Дата публікації
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Автор
Політик зробив гучну заяву Новина оновлена 05 квітня 2024, 18:39
Політик зробив гучну заяву. Фото delo.ua

Реакція на пропозицію була неоднозначною

Ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував відправляти народних депутатів на фронт на 1 місяць, але не більш як по 30 нардепів за раз. Вони будуть виконувати такі ж задачі, як і звичайні військові.

Про це народний депутат та колишній спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів у ексклюзивному інтерв’ю для "Телеграфа". Українці по-різному віднеслись до цієї пропозиції.

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Деякі користувачі вважають, що мобілізація депутатів ― це хороша ідея. Один з користувачів навів приклад Ізраїлю, де воюють діти політиків. Але деякі зазначили, що відправляти треба не 30 нардепів, а усіх.

Знайшлись і незадоволені такою ініціативою. Деякі користувачі вважають, що депутати не будуть воювати, а лише "сфотографуються", отримають УБД та пільги для військових.

Деяка частина коментаторів звинуватила Разумкова у піарі. Ніби політик вже готується до виборів. Зокрема, так відреагували на заяву ексспікера ВРУ на готовність мобілізуватись у лави ЗСУ в перших рядах.

Зазначимо, що в інтерв’ю Разумков також прокоментував законопроєкт про мобілізацію, який досі не прийняли. Він вважає його шкідливим для країни. Читайте про це та інше в ексклюзивному матеріалі "Телеграфа": "Закон про мобілізацію ще не прийнятий, а вже зашкодив державі" – Дмитро Разумков про помилки влади та план "Б" для України.

Теги:
#Нардепи #Фронт #Дмитро Разумков