Дощ зіпсує катання, але є набагато гірша небезпека: якою буде погода в Буковелі 9 січня

Крім заледенілих трас, туристів чекає небезпека у вигляді лавин

Погода на гірськолижному курорті Буковель 9 січня буде несприятливою для зимового відпочинку. За даними синоптиків, температура повітря протримається на рівні +4…+6 градусів протягом доби.

Як кажуть в Івано-Франківському центрі з гідрометрології, хмарність область на весь день. Синоптики прогнозують дрібний дощ майже до вечора. Лише близько 21:00 опади припиняться.

Температурний режим залишатиметься стабільним: вночі +4°C, вдень повітря прогріється до +6°C. Відчутна температура коливатиметься від 0°C до +3°C.

Атмосферний тиск протягом доби знизиться з 680 до 678 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме від 73% до 98%. Вітер помірний – 4-6 метрів на секунду, з поривами до 47 кілометрів на годину вночі.

Важливо: рятувальники оголосили попередження про значну сніголавинну небезпеку у високогір'ї Івано-Франківської області на 8-9 січня. Встановлено помаранчевий рівень загрози (3 ступінь небезпеки).

Температура згідно з прогнозом сайту Sinoptik

Підвищена температура повітря та опади у вигляді дощу значно погіршують стан снігового покриву та підвищують ризик сходження лавин. Туристам радять стежити за повідомленнями рятувальників та дотримуватися правил безпеки під час перебування в горах.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що погода різко зміниться уже найближчим часом. Опади очікуються лише в окремих регіонах.