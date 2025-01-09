Пять областей Украины накроют дожди со снегом. Синоптики рассказали, где ждать непогоды 10 января

Январь продолжает удивлять высокими градусами, но не всюду

В начале второго месяца зимы в Украине установилась мартовская погода. В пятницу, 10 января, кое-где воздух прогреется до 13 градусов тепла, а в Крыму — вплоть до +17. В то же время в части страны зима напомнит о себе дождями со снегом.

Метеоролог Игорь Кибальчич рассказал, что всю неделю в Украине будет аномально теплая погода с дождями. На территорию Украины вошел теплый и влажный воздух средиземноморского происхождения.

Прогноз погоды на 10 января

В пятницу, 10 января, высокие градусы продолжат господствовать в Украине. По прогнозам Украинского гидрометцентра, все сутки температура воздуха в Украине будет плюсовой (за исключением Луганской области, где ночью возможен 0).

Ночью столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов. Днем синоптики прогнозируют 3-13 градусов с отметкой "плюс". Теплее всего будет в южной части страны. В Крыму воздух прогреется до невероятных для зимы +17. В западной части Украины будет прохладнее – +3 +8 градусов.

По всей стране возможны дожди. В Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской и Закарпатской областях — со снегом. Более интенсивные осадки ожидаются в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черниговской областях. В других регионах дожди будут незначительными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о погоде в Украине в январе и феврале. По прогнозам народного синоптика из Волыни Владимира Деркача, сильных морозов в этом году не ожидается.