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Потепління не буде? Народний синоптик дав прогноз погоди до кінця січня

Автор
Євген Устименко
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Автор
Зима
Зима. Фото Колаж "Телеграфу"

Народний синоптик розповів, якою буде погода в Україні в останні дні січня

У перші дні січня 2025 року жителі України мали змогу порадіти незвичним теплом. Наприклад, у Києві на початку місяця стовпчики термометрів досягали позначки +9 °C.

Про те, якою буде погода в останню декаду січня, розповів народний синоптик Володимир Деркач у матеріалі "Телеграфа": Європу засипало снігом! Чого чекати Україні: прогноз погоди на січень та лютий від народного синоптика.

За його словами, перші кілька днів будуть похолодання, а далі очікується підвищення температури. Протягом доби завжди буде "плюсова" температура, крім нічних годин.

У середині цього відрізка висока ймовірність опадів (два-три дні), заявив Деркач. У цей час не варто очікувати зниження температури.

"Загалом, січень 2025 буде досить теплим, як для зими. Стовпчики термометрів не будуть опускатися нижче 15°C практично по всій території України", — зазначив народний синоптик.

Тим часом перша декада останнього місяця зими, тобто лютого, в Україні буде достатньо вологою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у перші дні нового 2025 року через теплу зимову погоду в Запоріжжі зацвіла сакура.

Теги:
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