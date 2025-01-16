"Податок на яйця": чому громадяни СРСР платили за бездітність

Нерідко стягнення податку відновлювалося після повноліття дітей

У СРСР було багато дивних законів, які й досі дивують людей. Так, у країні існував разючий податок, який стягувався з холостяків та бездітних людей віком понад 20 років.

"Телеграф" вирішив розповісти про те, якою була сума дивного податку, а також як його називали в народі.

У Радянському Союзі неодружені та бездітні громадяни, починаючи з 20 років, мали платити податок у розмірі 6% від заробітної плати. Це становило приблизно 6-9 рублів. Народ іронічно називав цю виплату "податок на яйця". Стягнення податку автоматично припинялося у 45 років для жінок та у 50 років для чоловіків.

Однак, якщо зарплата була маленькою – менше ніж 70 рублів, або людина навчалася на стаціонарі, податок не стягувався. Також радянські громадяни звільнялися від виплат після народження чи усиновлення дитини. Водночас смерть чи повноліття єдиної дитини були основою відновлення стягнення цього податку.

У 1949 році влада збільшила розмір податку для сільських жителів, а також поширила його на батьків, у яких було менше ніж 3 дітей. Так, бездітні громадяни, які мешкали не в містах, стали платити 150 рублів на рік. З батьків однієї дитини стягували 50 рублів, а з тих, хто мав двох дітей – 25 рублів на рік.

"Податок на яйця" одночасно розв'язував дві проблеми, що існували в СРСР. По-перше, так влада намагалася збільшити народжуваність, а по-друге, поповнювала державний бюджет. Експерти досі сперечаються, яка з цих цілей була пріоритетнішою.

Нагадаємо, в Радянському Союзі був справжній дефіцит продуктів і деякі з них було вкрай непросто дістати. Людям доводилося годинами стояти у черзі та сподіватися, що ці товари не розберуть. Ми назвали чотири продукти, які були найбажанішими для жителів СРСР.