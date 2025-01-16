"Налог на яйца": почему граждане СССР платили за бездетность

Нередко взимание налога возобновлялось после совершеннолетия детей

В СССР было много странных законов, которые до сих пор удивляют людей. Так, в стране существовал поразительный налог, который взыскивался с холостяков и бездетных людей старше 20 лет.

"Телеграф" решил рассказать о том, какова была сумма странного налога, а также как его называли в народе.

В Советском Союзе холостые и бездетные граждане, начиная с 20 лет должны были платить налог в размере 6% от заработной платы. Это составляло примерно 6-9 рублей. Народ иронически называл эту выплату "налог на яйца". Взимание налога автоматически прекращалось в 45 лет для женщин и в 50 лет для мужчин.

Однако, если зарплата была маленькой – меньше 70 рублей, или человек обучался на стационаре, то налог не взыскивался. Также советские граждане освобождались от выплат после рождения или усыновления ребенка. В то же время смерть или совершеннолетие единственного ребенка являлись основанием для возобновления взыскания этого налога.

В 1949 году власти увеличили размер налога для сельских жителей, а также распространили его на родителей, у которых было менее 3-х детей. Так, бездетные граждане, которые проживали не в городах, стали платить 150 рублей в год. С родителей одного ребенка взимали 50 рублей, а с тех, кто имел двоих детей – 25 рублей в год.

"Налог на яйца" одновременно решал две проблемы, существовавшие в СССР. Во-первых, так власти пытались увеличить рождаемость, а во-вторых, пополняли государственный бюджет. Эксперты до сих пор спорят, какая из этих целей была более приоритетной.

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