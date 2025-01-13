Може припадати пилом у вашій коморі. За вазу часів СРСР можна отримати понад 40 тисяч грн (фото)

Власник готовий відправити вазу покупцю в будь-яку точку світу

Понад 40 тисяч гривень просять за старовинну вазу, яку продають на популярній платформі онлайн-оголошень в Україні. Йдеться про унікальний виріб Кам'янобрідського фаянсового заводу, створений ще 1920 року.

За словами власника, виріб не підлягав реставрації, хоча й має незначні сліди часу. Автентичність підтверджує оригінальне червоне тавро заводу на дні виробу.

Раритетна ваза у формі лісової німфи має ручне ліплення та підглазурний розпис. Враховуючи вік, виріб заввишки 35 сантиметрів збережений практично в ідеальному стані. На ньому відсутні відколи, тріщини та виробничі дефекти.

Власник готовий відправити вазу з Одеси в будь-яку точку світу поштою за додаткову плату та розглянути зустрічні пропозиції щодо ціни.

Кам'янобрідський фаянсовий завод почав працювати 1874 року. Його заснував львів'янин австрійського походження Фішель Зуссман у містечку Кам'яний Брід на Житомирщині. За високу якість продукції підприємство отримало золоті та срібні медалі на виставках у Полтаві, Одесі та Києві.

До війни завод випускав обмежені партії виробів. У 1920-х роках майстри створювали вази й тарілки з об'ємними квітами та ручним розписом. Підприємство діяло до осені 1943 року, доки його не підірвали під час бойових дій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у мережі помітили незвичайне оголошення про продаж. Йдеться про двигун від ударного іранського дрона "Шахед".