У СРСР за ними годинами стояли в чергах: чотири продукти, які хотіли отримати все

Черги в магазинах та обмежений асортимент були нормальним явищем

У Радянському Союзі був справжній дефіцит продуктів і деякі з них було вкрай непросто дістати. Людям доводилося годинами стояти у черзі та сподіватися, що ці товари не розберуть.

У ті часи черги у магазинах та обмежений асортимент були нормальним явищем. Коли раптом на прилавках з’являлося щось смачне та незвичайне, то люди одразу ж натовпом туди прямували. Про це пише OBOZ.UA.

Насправді таких продуктів, які хотіли отримати багато, була велика кількість. В цьому випадку, було виділено чотири найпопулярніші.

Сметана "Любительська" у брикетах

Ця сметана була досить твердою на відміну від інших, і навіть нагадувала сучасну намазку на хліб. Зазвичай її різали на шматочки, наносили на хліб, посипали цукром і їли як перекушування.

Білий хліб-"цегла"

Через приємний смак випічки, за цим хлібом вишиковувалися кілометрові черги відразу, як його привозили. Цей хліб не нарізали, тому купити можна було відразу кілограмовий буханець.

Плавлений сирок у тюбиках

Упаковка із цим продуктом нагадувала зубну пасту. Попри такий вигляд, цей плавлений сир подобався багатьом і майже кожен хотів отримати його.

Радянська жуйка

Це один із найрідкісніших товарів у СРСР, який кожному був до смаку. Ароматизаторів у них було достатньо, тож їх так любили і дорослі, і діти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки їжа обходилася в СРСР і у 2024 році. Насправді якщо розібратися і подивитися на найнеобхідніші товари, то картина вже не виходить такою барвистою.