Зеленський нагородив сотні військових: серед них легендарні бійці

Одну із нагород передали мамі загиблого воїна

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" присвоїв старшому солдату Дмитру Масловському 71 окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ – посмертно. Також глава держави наголосив на орденах воїнів, яким вдалося взяти в полон перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.

Інформація про це була опублікована на офіційній сторінці Володимира Зеленського у Facebook. На відповідному відео із церемонії видно, що глава держави передав нагороду Масловського його мамі.

"Останній бій Дмитра, бій на Донеччині, бачили мільйони українців. Зразкова хоробрість нашого хлопця. Україна завжди пам’ятатиме цю хоробрість. Передав "Золоту Зірку" Героя України мамі нашого воїна", — зазначив Зеленський.

Водночас орденами було відзначено українських військових, яким вдалося полонити перших солдатів з Північної Кореї на Курському напрямку.

"Ордени III ступеня – Богдана Хмельницького та "За мужність" – отримали воїни-десантники 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та воїни Сил спеціальних операцій України – Окремого центру спеціальних операцій "Захід" імені князя Ізяслава Мстиславича", – наголосив президент.

Дмитро Масловський — що про нього відомо

Дмитро був військовим 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ.

Народився 7 листопада 1994-го у Любашівській громаді Одеської області.

У мережі з ним поширилося відео, яке було знято на полі бою. На ньому військовий вступив у рукопашний бій з ворожим штурмовиком. Він кинув гранату через вікно приватного будинку, проте після невдалих спроб вибити окупанта, він вирвав у росіянина автомат і перейшов до рукопашного бою, пише РБК-Україна.

Дмитро Масловський/Фото з Facebook

У ході бою противнику вдалося перехопити ніж, яким він завдав Масловському поранення.

Останні слова Дмитра на той момент: "Дай я піду спокійно. Не чіпай мене, я вже все".

Нагадаємо, раніше батьки колишнього журналіста "Телеграфа" Андрія Топчія отримали орден за свого сина. Нагороду вручив міністр культури Микола Точицький.