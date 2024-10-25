Стало відомо, що за "медаль" насправді отримав Труханов

Мера Одеси нагородили бутафорією, яка продається зі знижкою

У п’ятницю, 25 жовтня, стало відомо, що нацгвардійці вручили меру Одеси Геннадію Труханову медаль "За вірність українському народу". З цього приводу українці почали розміщувати в мережі гнівні пости.

Незабаром історія отримала продовження. Пресслужба Національної гвардії України повідомила, що ця відзнака не є офіційною нагородою, а сама ініціатива виходила від окремих осіб.

"Офіційно: сьогодні в соціальних мережах з’явилася інформація про нагородження Одеського міського голови відзнакою від однієї з бригад Нацгвардії. Зазначаємо, що ця відзнака не є офіційною нагородою, не є відомчою або державною відзнакою (медаллю)", – йдеться у публікації.

У повідомленні уточнюється, що пропозиція відзначити заслуги міського голови належить виключно окремим особам з бригади.

До речі, під зазначеним постом вже з’явився коментар наступного змісту: "Окремі особи" відповідатимуть за нагородження відвертого українофоба?"

Український блогер та активіст Сергій Стерненко вже знайшов, де можна купити в мережі таку медаль "За вірність українському народу" із посвідченням. Зі знижкою, яка діє протягом тижня, вона коштуватиме 1144 грн.

"Виявляється, Труханову від НГУ вручили не державну і навіть не відомчу нагороду, а бутафорію", – написав він.

Реакції користувачів

Нагадаємо, продовжуючи тему про можливу наявність російського громадянства у мера Одеса Геннадія Труханова, блогер Сергій Стерненко опублікував нові документи як доказ. Йдеться про заяву Міністерства внутрішніх справ Росії.