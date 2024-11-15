Відзначений посмертно: батьки колишнього журналіста "Телеграфа" Андрія Топчія отримали орден за свого сина

Відзнаку вручив міністр культури Микола Точицький

Орден "За мужність" III ступеня отримали за свого сина, бойового медика та колишнього журналіста Андрія Топчія, його батьки. Нагадаємо, наш колега, колишній журналіст "Телеграфу" загинув у бою під Роботиним у квітні 2024 року.

Про вручення ордену повідомили у виданні "Вечірній Київ". Державні нагороди та урядові відзнаки вручив міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький. Захід приурочили до Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.

Запрошені на захід митці та медійники хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих на війні колег. Пригадали всіх, хто віддав своє життя у боротьбі за українську державу.

"Міністр вручив орден "За мужність" ІІІ ступеня батькам бойового медика, журналіста Андрія Топчія з Києва", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, указ про відзначенням орденом Президент Володимир Зеленський підписав влітку. Ветеран АТО, сержант стрілецького батальйону 118 ОМБр на псевдо "Топер" поліг 20 квітня 2024 року біля села Роботине, що на Запоріжжі. Виконував бойове завдання.

У мирному житті Андрій Топчій, в різні роки, працював журналістом у газеті "Факти", де писав статті на історичну тематику. Потім була робота у пресслужбі громадсько-політичного руху "Азов" та виданні "Телеграф".

Попрощалися з Андрієм Топчієм 27 квітня у Києві на Алеї героїв, на Лісовому цвинтарі.

"Це урочисте нагородження стало для нас з чоловіком великою підтримкою. У Міністерстві культури зібралися артисти, режисери, співаки, музиканти та медійники. Серед них було багато знайомих облич. Вони аплодували, а я не могла стримати сліз. Особливо, коли міністр сказав, що наші воїни загинули не дарма", — розповіла виданню мама Андрія Лариса Топчій.

Того ж дня орден "За заслуги" отримав чоловік Алли Пушкарчук. Мінометниця з Волині на псевдо "Рута" загинула 25 квітня під час обстрілу на Донеччині. У мирному житті вона працювала редакторкою у виданнях "Тиждень" і "Читомо".

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня отримав за батька, відомого київського актора та режисера Олександра Крижанівського його син Володимир. Театральний діяч пішов з життя 21 листопада 2023 році. Йому було 66 років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, як дружина легендарного "Мунфіша" розповіла про його шлях пілота. Український військових льотчик Олексій Месь на псевдо Moonfish загинув 26 серпня 2024 року під час катастрофи українського винищувача F-16.